Aliaga, a favor de suprimir aforamientos, pero en contra de una reforma exprés que no deje claro el objetivo

Publicado 18/09/2018 18:48:48 CET

ZARAGOZA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Aragonés, Arturo Aliaga, se ha mostrado a favor de reformar la Constitución española para suprimir el aforamiento de los políticos. "No me preocupa, pero sí que el proceso se utilice para hacer una reforma exprés donde no quede claro cuál es el objetivo final", ha aclarado.

En declaraciones a los medios de comunicación, con motivo de la Comisión Ejecutiva que ha celebrado el PAR en su sede este martes, Aliaga ha recordado que la supresión del aforamiento a los políticos está en su programa electoral.

En este caso, "no hace falta aforamiento" ya que "cada uno responde de sus actos como un ciudadano más", ha esgrimido el líder del PAR.

No obstante, ha manifestado que primero han de conocer la propuesta definitiva para después pronunciarse, si bien "no tenemos por qué oponernos a que se elimine el aforamiento", ha comentado.

El presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes que va a proponer al Parlamento una reforma de la Constitución para acabar con los aforamientos y ha apelado a la "altura de miras" del resto de las fuerzas políticas para que esta reforma entre en vigor lo antes posible, en 60 días después de haberse iniciado la tramitación ante las Cámaras legislativas.