Las antiguas cuadras de Lalueza, espacios expositivos de la muestra rural 'Estoesloquehay'

La muestra artística rural 'Estoesloquehay' ha recuperado un espacio frente a la iglesia de Lalueza (Huesca), compuesto por distintas cuadras ganaderas, para albergar una sala de exposiciones. Los visitantes podrán sumergirse en el imaginario sonoro de uno de los álbumes más importantes del rock alternativo de los años 80, reinterpretado por jóvenes de España y Portugal.

Esta exposición, que después de estrenarse en los Monegros, viajará hasta el Matadero de Madrid, es solo una de la docena de propuestas culturales con las que las calles, plazas y rincones del municipio de Lalueza se transforman en un gran escenario que aúna pasacalles, acrobacias de circo, espectáculos humor con clown o música, ha informado la Diputación de Huesca (DPH).

Después de desarrollarse con una gran acogida la vertiente más familiar de 'Estoesloquehay' en Lalueza, tomará rumbo a San Lorenzo del Flumen con la velada musical. En Marcén, el cine pondrá fin a la edición más nómada de esta muestra artística rural.

La vicepresidenta de la Diputación Provincial de Huesca (DPH), Elisa Sancho, ha compartido las primeras actividades de esta iniciativa con los vecinos de Lalueza, donde ha enfatizado la vocación rural de esta cita y el hecho de que esté inspirada en las particularidades que supuso la colonización para esta zona.

"Tiene ese carácter itinerante que tanto pedimos desde los pueblos y que hace posible redistribuir la oferta de ocio por toda la provincia y llegar a aquellas localidades que están alejadas de los circuitos culturales habituales", ha comunicado Sancho tras 15 años, y otras tantas localidades de hasta ocho comarcas en las que la DPH ha financiado esta cita.

A la hora de abrir esta edición, Elisa Sancho ha aplaudido el cambio de tendencia por el que, desde hace algún tiempo, muchos creadores han mirado a sus orígenes geográficos y se han inspirado en lo rural. "Estamos constatando que muchos de los artistas que se programan en 'Estoesloquehay' precisamente crean y viven desde pequeñas localidades", ha subrayado.

Junto a ella ha estado el alcalde de Lalueza, Armando Sanjuán, que ha afirmado que les ha gustado mucho "trabajar desde el principio, implicarnos con una temática que conocemos bien y que encaja con nuestra historia y con los que somos los nuevos", en referencia a los pueblos de colonización. Cincuenta años más tarde, el municipio de Lalueza es una comunidad ejemplo de convivencia entre quienes llegaron para labrarse un futuro.

ESPACIOS RECUPERADOS

Esta edición refleja uno de los objetivos que tiene el festival: la realización de actividades en espacios recuperados, algunos de los cuales son poco conocidos incluso para los propios habitantes de las localidades. Muestra de ello es que en ediciones anteriores se han realizado actividades en lugares tan dispares como los jardines de un palacio renacentista, bajo los arcos de un puente de piedra medieval, lavaderos, antiguas escuelas, un molino de aceite, bodegas, establos, iglesias, conjuntos monumentales y hasta en un refugio de la Guerra Civil.

La historia de 'Estoesloquehay' se escribe desde la primera edición de Riglos cuando nadie había apostado por una iniciativa itinerante de estas características, pasando por Albero Bajo, Salillas, Pomar de Cinca, Salas Altas, Sesué, San Juan del Flumen, Benabarre, Alquézar, Fonz, Zaidín, Altorricón, Boltaña, Tardienta y el año pasado en Ayerbe.

Pablo Pérez Terré es el director de la muestra y responsable de Grupo Andante, la asociación cultural promotora, que habla de un "proyecto consolidado del calendario cultural" y especialmente de la "experiencia enriquecedora que supone la acción directa sobre el territorio".

COLABORACIONES

Para el director de 'Estoesloquehay', la unión de fuerzas con las dos universidades --ESNE (Madrid) y ESAD (Oporto)-- "marca un interesante precedente para futuras colaboraciones", que ya se refleja en el hecho de que la exposición de este fin de semana en Lalueza se exhibirá dentro del programa de actividades organizadas por la Asociación de diseñadores de Madrid durante el próximo mes de octubre.

A este respecto, la directora de relaciones internacionales de la Escuela universitaria de diseño, innovación y tecnología (ESNE), Verónica Meléndez, ha querido desplazarse hasta Lalueza porque, según ha dicho, "pocas veces surgen lazos de colaboración de una forma tan singular que aúna cultura y medio rural con el mundo universitario, solo hay que ver cómo ha quedado este espacio con el trabajo de los futuros diseñadores".

'Estoesloquehay' ha llegado a su ecuador, pero todavía queda una noche de sábado en San Lorenzo del Flumen, eminentemente sonora, con la intervención de ocho bandas emergentes: The Hard Mama, Tourjets, Hombre Lobo Internacional, Cherry and The Ladies, Mossen Bramit Morera i Els Morts y Lady Banana.

El domingo está reservado al cine con una doble proyección, a las 19.00 horas y a las 20.00 horas, de la selección de cortometrajes premiados en la pasada edición del Festival Internacional de Cine de Huesca.