El Ayuntamiento se suma de nuevo este sábado a la Hora del Planeta

Actualizado 31/03/2012 10:00:53 CET

ZARAGOZA, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza volverá a secundar este sábado, 31 de marzo, la convocatoria de la Hora del Planeta, una iniciativa de la organización no gubernamental WWF que propone apagar la iluminación de los edificios más emblemáticos de las ciudades del mundo desde las 20.30 hasta las 21.30 horas con el objetivo de llamar la atención sobre el cambio climático y sobre la necesidad de buscar soluciones.

Esta acción se ha convertido ya en una manifestación habitual en los primeros días de la primavera, cuando millones de ciudadanos de todo el mundo unen sus voluntades acompañando desde sus casas el oscurecimiento de los edificios más simbólicos de sus ciudades.

De esta manera, la Hora del Planeta ha pasado a ser la campaña medioambiental "más importante del planeta", ya que la restricción en el consumo va acompañada de una disminución de emisiones de CO2 a la atmósfera, explica el consistorio en un comunicado.

En Zaragoza, además del Ayuntamiento de Zaragoza (en sus sedes de plaza del Pilar y Seminario), apagarán su iluminación la Lonja y el Auditorio, el Centro de Documentación del Agua y los centros cívicos, aunque éstos se sumarán a la medida únicamente durante diez minutos para no obligar a suspender las actividades programadas.

En esta edición de la Hora del Planeta no se apagarán las luminarias de la plaza del Pilar, porque la convocatoria coincide con el desarrollo de las primeras procesiones de la Semana Santa zaragozana de 2012.

Otros edificios de pública concurrencia aunque no municipales que también apagarán sus luces el sábado serán la Basílica del Pilar (se sumará a la convocatoria a las 21.00 horas, cuando terminen las procesiones), Correos (Paseo de la Independencia), la Diputación Provincial de Zaragoza, la Cámara de Comercio, el rectorado de la Universidad de Zaragoza, Ibercaja y Caja Inmaculada (edificios de paseo Independencia y de Isabel la Católica), entre otros. También muchos particulares secundan desde sus viviendas particulares este llamamiento.

En Zaragoza, el punto neurálgico de esta convocatoria que realiza WWF estará situado en la Gran Vía, junto al tranvía, donde, a partir de las 20.00 horas, la entidad organiza actividades para niños y adultos.

En muchos casos se trata del apagado de la iluminación exterior de los edificios, ya que no se puede programar el corte de fluido en los sistemas de datos. No obstante, "lo más importante de la iniciativa no es tanto el número de interruptores que se desenchufan como la capacidad que tiene de llamar la atención y de hacernos reflexionar", señala la concejala de Infraestructuras, Lola Campos, responsable de la organización del evento en Zaragoza, porque "detrás de ese gesto, que es más o menos sencillo, hay toda una filosofía de comportamiento y de hábitos de vida".