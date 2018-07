Ayuntamiento de Teruel recortará el gasto una media del 50%

Actualizado 26/01/2011 15:47:26 CET

El Ayuntamiento de Teruel todavía no tiene fecha para la aprobación de los presupuestos de 2011, pero el equipo de gobierno ya ha adelantado al resto de los grupos municipales "los criterios generales" para la elaboración del borrador de las cuentas públicas. Se mantiene la previsión de una reducción en los ingresos, lo cual se reflejará en los gastos que, en general, se reducirán en un 50 por ciento.

El alcalde de la ciudad, Manuel Blasco, ha explicado a los medios de comunicación, tras la reunión de la Junta de Gobierno Local, que han sido informados el resto de los grupos municipales de "los criterios generales que estamos siguiendo" en la elaboración del borrador de presupuestos.

En este sentido, Blasco ha indicado que "la mayor dificultad" es "la disminución de ingresos que prevemos para 2011". Una recaudación menor que "va a obligar a hacer un recorte en gastos de un 50 por ciento". Eso no quiere decir que todas las asociaciones vayan a tener un recorte de esa cantidad, si no que "algunas tendrán un recorte del 100 por ciento y otras ninguna".

Y es que, el edil ha destacado que, en ejercicios anteriores, "hemos firmado convenios para cubrir competencias de otras Administraciones y luego no tenemos para cumplir con las nuestras. Así que algunos de esos convenios no se mantendrán", aunque no ha avanzado cuáles podrían ser.

Asimismo, ha apuntado que tanto el Gobierno de Aragón y como Comarca Comunidad de Teruel "nos van a dar menos dinero para asistencia social, nos hemos comprometido a que no se recorte esa partida, así que otras tendrán que quedarse a cero".

APARCAMIENTO ARRABAL

En la Junta de Gobierno también se ha dado el visto bueno al traspaso de fondos a la sociedad municipal Urban para que se pueda liquidar el pago de las obras del parking del Arrabal que "ya están acabadas".

Esa provisión de fondos, "provoca un agujero en la sociedad", ha explicado Blasco, puesto que sólo se han vendido 14 de las 40 plazas que el consistorio había previsto vender y con las que se iba a financiar la venta. En este sentido, Manuel Blasco ha dicho que, para el futuro, habrá que ser "cauteloso" con este tipo de acciones para que "no suceda lo mismo".

NUEVO HOSPITAL

Por otro lado, Manuel Blasco ha avanzado que en el Pleno que se celebrará este viernes, 28 de enero, se aprobará la modificación del Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad que destinará a usos hospitalarios los terrenos del Planizar, donde se construirá el futuro hospital de Teruel.

En cuanto a los accesos al centro hospitalario, el alcalde ha señalado que el ayuntamiento "no llegó a encargar el vial alternativo que había planteado", porque "detectamos una duplicidad de posibles accesos, así que el único que hay sobre la mesa es el que será posible cuando se apruebe este asunto en el Pleno del viernes". A partir de ahí, ha asegurado Manuel Blasco, "el ayuntamiento habrá cumplido y será el Gobierno de Aragón quien deba licitar las obras y, si llegamos a ese acuerdo, en un futuro los accesos".

VIAL DEL CARMEN

Finalmente, Manuel Blasco ha reconocido que la empresa Construcciones Fransomar, S.L. ha comunicado verbalmente, aunque todavía lo tiene que hacer por escrito, que no puede seguir ejecutando las obras del vial que une el Barrio del Carmen con la avenida de Zaragoza, por lo que los trabajos "se tienen que parar".

El alcalde de Teruel ha señalado al respecto que "he pedido a los servicios técnicos y jurídicos que analicen la situación en cuanto esté la renuncia por escrito". Pero lo que más preocupa a Blasco es "es la seguridad de la obra".

Por tanto, ya ha dado orden a los servicios municipales "para que tapien por ambos lados, lo antes posible y con carácter de urgencia, la acequia que está abierta para evitar que pueda haber algún accidente del que nos podamos lamentar".