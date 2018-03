Beamonte (PP) pide en Monzón políticas de estímulo y de crecimiento económico

Publicado 06/03/2018 15:13:08 CET

MONZÓN (HUESCA), 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular (PP) de Aragón, Luis María Beamonte, ha constatado este martes la necesidad de que la Administración autonómica apoye con determinación a los sectores económicos que crean empleo en Aragón, frente a la "tibieza e inacción presupuestaria" demostrada por Javier Lambán desde que accedió a la presidencia de Aragón en 2015. Ha reclamado políticas de estímulo y de crecimiento económico durante su visita a Monzón (Huesca).

El líder de los populares aragoneses ha insistido en su mensaje sobre "la importancia del crecimiento económico y el empuje de los aragoneses", "apostar por el empleo y las oportunidades, el crecimiento económico que es la garantía del Estado del bienestar", durante la visita que ha realizado a las instalaciones de la empresa TATOMA en Monzón y ha calificado las acciones de "investigar, innovar, desarrollar, salir al mundo a vender tus productos", como elementos fundamentales en el asentamiento de la población.

TATOMA, ha proseguido, "es la constatación de que en este Aragón tan diverso cada rincón tiene su singularidad, y tenemos que saber focalizar esas fortalezas en cada uno de sus escenarios, con políticas inteligentes y sensatas y dejarnos ya de tanta política de subsidiación y empezar a hacer más políticas de estímulo y de crecimiento económico", ha recalcado, para añadir que "todo esto es compatible con ayudar a quienes peor lo pasan o más lo necesitan. Hay que hacer una política mucho más inteligente y mucho más efectiva".

ARAGÓN, CRECIMIENTO POR DEBAJO DE LA MEDIA

El crecimiento de la economía aragonesa está por debajo del crecimiento de la economía española, ha indicado Beamonte con preocupación, para añadir que el Gobierno de Aragón "está viviendo de la inercia de la política nacional".

"Los datos económicos que muestra Aragón podrían ser infinitamente mejores si se aplicasen medidas serias, concretas y que en estos momentos no existen. Si nos fijamos en incentivos regionales, si nos fijamos en las políticas que a través del INAEM existen, hay poco más. Poco más", ha aseverado, al detallar ejemplos como la inexistencia de apoyos para la I+D+i, la gestión activa de inmovilizados, la generación de activos nuevos, el funcionamiento de las sociedades de garantía.

"Podríamos haber aprovechado mucho más las oportunidades. La situación de Cataluña, que ojalá no se hubieses producido, ha sido una buena demostración de la falta de seguridad jurídica, de la gran presión fiscal que sufre la sociedad aragonesa y, por lo tanto, de la falta de competitividad que ha puesto de manifiesto que de más de tres mil empresas apenas un centenar hayan venido a nuestra Comunidad, siendo vecinos y por lo tanto teniendo elementos no solamente históricos, culturales e incluso familiares de convivencia y de oportunidad que no hemos sabido aprovechar".

La visita de Beamonte al Cinca Medio se completa con una reunión de trabajo con militantes y cargos públicos populares en el territorio, donde les reclamará un compromiso "serio y comprometido con los ciudadanos" aunque hoy en día "es difícil dar la cara" desde una responsabilidad política, y que "merece la pena reivindicar la política como servicio público".