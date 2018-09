Biel afirma que ni PP ni PSOE tienen un proyecto político específico para Aragón

Actualizado 28/02/2011 16:33:11 CET

ZARAGOZA, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente del Gobierno de Aragón y presidente del Partido Aragonés (PAR), José Ángel Biel, ha opinado que ni el Partido Popular (PP) ni el Partido Socialista (PSOE) "tienen un proyecto específico para esta tierra", sino que "el mismo que les vale para Andalucía, Extremadura y Castilla y León lo aplican aquí, pero esto no es lo mismo".

Biel se ha pronunciado así en declaraciones a los medios de comunicación, tras participar en un acto en Cáritas Zaragoza. Según ha argumentado ante las elecciones municipales y autonómicas del próximo 22 de mayo, "el único partido que tiene proyecto político para Aragón es el PAR".

El político aragonés ha incidido en que "éstas son unas elecciones autonómicas" y "el que quiera convertirlas en unas primarias de cara a las elecciones generales se está equivocando" porque se elige a quien va ser el alcalde o el presidente de la Comunidad autónoma. "No estamos eligiendo otra cosa, no nos equivoquemos los ciudadanos" y ya llegarán las generales en marzo de 2012 "o antes".

En esta línea, Biel ha recalcado que Aragón "se juega mucho" en las próximas elecciones municipales y autonómicas "más de lo que creen los aragoneses", concretamente, aquellos que "no tienen la información suficiente".

"Las circunstancias son las que son, tenemos una crisis económica terrible" y "el Gobierno que salga de las próximas elecciones tendrá que tomar medidas drásticas, que habrá que asumir y eso hace que haya que acertar el 22 de mayo".

De cara a las elecciones ha señalado también que "cada uno tiene que decir lo que piensa y cuál es su proyecto y eso, a veces, te hace enfrentarte con otros proyectos que son distintos", pero "la gente, al final, elegirá lo que más le convenga el 22 de mayo".

UBICACIÓN EN EL CENTRO

El presidente del PAR ha defendido la "ubicación en el centro" de su partido, que "comprendo que alguno le saque de quicio", pero están allí porque es un partido "moderado" y "de amplia base" y porque "tenemos partidos a la derecha y la izquierda".

Al respecto, ha explicado que en Aragón ningún partido político ha obtenido la mayoría absoluta desde 1983 y por eso han sido necesarias las coaliciones para gobernar y "el único partido que está en el centro es el que más opciones tiene" y, por eso, "es el que será objeto de más críticas y de más ataques porque hay que atacar a quien va a ser el partido decisivo; eso va en el guión, lo asumimos, tenemos un gran sentido del humor y aceptamos hasta las tonterías que se dicen".

No obstante, ha recordado su propuesta --que deberá refrendar el congreso el PAR que se celebra el 12 y 13 de marzo-- de que si no obtienen al menos ocho diputados no participarán en ningún gobierno de coalición.

"No podemos estar a cualquier precio" y deben contar con al menos ocho diputados para "poder cumplir un programa mínimo", para "poner en marcha una serie de proyectos que son muy interesantes en esta tierra", programa cuyas líneas principales ya ha dado a conocer y respecto al que "no estoy recibiendo ninguna respuesta, ni a favor ni en contra, de los dos partidos principales".

En este sentido, ha manifestado que "de algo habrá que hablar el 23 de mayo", día siguiente de las elecciones y "me llama la atención que algunos digan que habrá que pactar" cuando para pactar "habrá que hablar de algo y espero que no hablemos sólo del reparto sillones, que es lo que menos nos interesa en este caso; lo que más nos interesa es un programa concreto de realizaciones y sobre todo de futuro para Aragón".

El líder del PAR ha agregado que PP y PSOE "se parecen más entre sí", tienen "más similitudes", "más cosas en común", que "las que tenemos nosotros con cada uno de ellos" y "lo veremos el 23 de mayo", ha vaticinado.

Biel se ha mostrado optimista al afirmar que el PAR es "imprescindible" y posee una "base sólida" para poder hacer una coalición "con quien cumpla nuestras condiciones mínimas". Asimismo, ha remarcado que su partido presentará cerca de 700 candidaturas en las próximas elecciones municipales --Aragón posee 731 municipios-- y cuenta con más de 7.000 militantes.