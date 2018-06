Broto exige que se cumpla el Pacto de Estado contra la Violencia de Género

Publicado 26/06/2018 15:16:57 CET

El IAM, el IAJ y la FAMCP inician una campaña contra las agresiones sexuales y emplazan a todos los municipios a sumarse

ZARAGOZA, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón, María Victoria Broto, ha exigido este martes que se cumpla el Pacto de Estado contra la Violencia de Género y que se distribuyan los recursos previstos en el mismo --200 millones--, reclamando que estos se desvinculen de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado y lleguen cuanto antes a las Comunidades autónomas.

Así lo ha solicitado con motivo de la presentación de la nueva campaña de los institutos aragoneses de la Mujer (IAM) y de la Juventud (IAJ) y de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP), que lleva por título 'No significa no. Y sin un sí, también es no. Tolerancia cero contra las agresiones sexuales', que emplaza a todos los municipios de la Comunidad a sumarse a esta acción.

Tras el asesinato de una mujer este lunes a manos de su pareja en Zaragoza, la consejera ha remarcado que "es muy importante cumplir el Pacto de Estado" contra la violencia de género, para instar a realizar dos modificaciones legales en dos cuestiones "fundamentales".

En primer lugar, ha deseado que los padres de niños que sean hijos de víctimas de violencia machista "no tengan régimen de visitas" y, en segundo, que para que esos niños puedan recibir atención psicológica no sea necesario la autorización del padre. Para abordar estas cuestiones, ha aseverado que "necesitamos urgentemente" la convocatoria de la Conferencia Sectorial de Igualdad.

En este mismo acto, en representación la FAMCP, Julia Vicente --miembro de la Ejecutiva de la Federación--, ha advertido de que "no podemos consentir ninguna víctima más" y ha condenado el asesinato de la mujer de 37 años, este lunes en Zaragoza, quien tenía una hija de 9 años.

CAMPAÑA CONTRA LAS AGRESIONES SEXUALES

Implicar a todas las entidades locales en la tarea de difusión, prevención y sensibilización sobre las agresiones sexuales es el principal objetivo de la campaña 'No significa no. Y sin un sí, también es no. Tolerancia cero con las agresiones sexuales', una acción que este año quiere poner el acento en el hecho de que "si no hay un sí explícito, siempre es no".

La consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto; la miembro de la Ejecutiva de la FAMCP, Julia Vicente; la directora del IAM, Natalia Salvo; y el director del IAJ, Adrián Gimeno han presentado esta iniciativa que toma como referencia la campaña del año pasado y la Red Aragonesa de Entidades Locales Libres de Agresiones Sexuales (RAELLAS) que se creó como consecuencia de ésta y de la que ya forman parte 173 localidades.

En esta ocasión, la campaña pretende hacerse eco de las demandas sociales, de las reivindicaciones feministas y de los acuerdos alcanzados en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Al igual que sucedió el año pasado, se pone en marcha en víspera de las vacaciones de verano y de las fiestas de los municipios y tiene como población diana a los jóvenes.

Por todo ello, se han diseñado carteles, pegatinas con el teléfono 900 504 405 de atención a mujeres víctimas de violencia en Aragón, una guía de actuación de las entidades locales ante las agresiones sexuales y una hoja de adhesión para las localidades. Todo ello irá acompañado por talleres de prevención y sensibilización ante la violencia y las agresiones sexuales contra las mujeres.

Broto ha realizado un llamamiento a la sociedad para que todos, Administraciones, entidades locales y ciudadanos trabajen juntos en la erradicación de este tipo de agresiones. "Pretendemos que la sociedad se conciencie sobre este tema, que una mujer cuando dice no es no y que para tener una relación sexual tiene que decir sí", ha añadido.

Por su parte, Julia Vicente ha destacado que el objetivo final "es erradicar todo tipo de violencia machista" y ha destacado que el 25 por ciento de las entidades locales aragonesas ya se ha sumado a la red RAELLAS. "El objetivo es seguir tejiendo esa red y continuar trabajando en la prevención", ha insistido.

BALANCE DE LA CAMPAÑA ANTERIOR

Un total de 173 las entidades locales que se han sumado a la Red Aragonesa de Entidades Locales Libres de Agresiones Sexuales, a fecha de 20 de junio, a través de la que se han canalizado las acciones destinadas a la prevención, erradicación, sensibilización, formación e información en materia de violencias sexuales.

Asimismo, en 2017 se llevaron a cabo 78 talleres de prevención y sensibilización que llegaron a un total de 1.855 jóvenes. Dado el éxito de esta iniciativa, en 2018 está previsto que se lleven a cabo 98 talleres, la mayoría de ellos en espacios de ocio juvenil, colegios e institutos. El director del IAJ, Adrián Gimeno, ha asegurado que en estas sesiones se invita a la reflexión y ha apreciado que la juventud "está por la erradicación de esta lacra".

No obstante, también se desarrollan actuaciones con las asociaciones de madres y padres, con profesionales que trabajan en el ámbito del ocio juvenil, con entidades de la discapacidad y profesionales que operan en las Fiestas del Ángel de Teruel.

Además de todas estas intervenciones, el IAM ha puesto en marcha el proceso de elaboración del primer protocolo aragonés de prevención y actuación ante las violencias sexuales en Aragón.