La Cámara de Cuentas dice que la información facilitada por el Ayuntamiento de Caspe es "parcial e incompleta"

El Consejo de la Cámara de Cuentas de Aragón "no ha podido emitir una opinión de auditoría" sobre la Cuenta General del ejercicio 2015 del Ayuntamiento de Caspe (Zaragoza) puesto que, durante la elaboración del informe de fiscalización de este ente municipal durante los años 2013, 2014 y 2015, aprobado el pasado 23 de marzo, la información facilitada ha sido "parcial e incompleta", especialmente en el ámbito de la Institución Ferial de Caspe.

Esta circunstancia ha provocado que el trabajo de la entidad fiscalizadora, que incluía, como se estableció en un principio, una revisión de legalidad de las áreas de contratación, subvenciones y morosidad, se haya visto "muy limitado", según el informe emitido, al no haber sido posible "verificar totalmente la seguridad y corrección de su contenido".

No obstante, de la documentación de las distintas áreas de gestión revisadas "parcialmente", se ha puesto de manifiesto numerosas irregularidades. Entre las incidencias detectadas que contravienen las normas presupuestarias y las del plan general de contabilidad pública destacan la diferencia de cuantías entre los saldos bancarios que presenta la cuenta del ayuntamiento y la información que han dado a la Cámara de Cuentas las entidades bancarias, diferencias que, de alguna forma, también se han encontrado entre la información sobre deudores y acreedores que ofrecen las cuentas del consistorio y la que los interesados han confirmado a la Cámara de Cuentas.

El informe también recoge modificaciones presupuestarias que no cumplen los requisitos exigidos en la normativa de aplicación y que, en ocasiones, no han tenido un adecuado reflejo en la liquidación presupuestaria, así como diferencias significativas entre los derechos reconocidos contabilizados por los distintos tributos y los padrones aprobados y anulaciones de derechos que no han podido ser comprobadas, entre otras cuestiones.

Estas incidencias repercuten también en el cálculo de los objetivos de estabilidad y sostenibilidad que no se han realizado de forma correcta por el ayuntamiento, ha advertido la Cámara de Cuentas en una nota de prensa.

En la verificación del cumplimiento de la legalidad de las tres grandes áreas de actuación (gastos de personal, contratación y subvenciones), en las que la Cámara de Cuentas ha dispuesto de más información que en el área contable, se han observado también diversas incidencias.

NO EXISTE UNA RPT CLARA

En el área de personal, se ha evidenciado una falta de una relación de puestos de trabajo que claramente detalle las características de cada puesto de trabajo y sus retribuciones, además de la cobertura de puestos de personal fijo a través de contratos de duración determinada.

En el área de contratación, se ha puesto de manifiesto el incumplimiento generalizado de la normativa reguladora de contratos en todos los analizados, tanto en el ayuntamiento como en la Institución Ferial.

En este sentido, la entidad fiscalizadora ha advertido de que no existe una "justificación de la necesidad de contratar", no se concretan los criterios de valoración para la adjudicación de los contratos o la solvencia de los licitadores, no se pondera adecuadamente el precio como criterio de adjudicación y no se realizan correctamente diversos aspectos del procedimiento como la notificación de las adjudicaciones, la aprobación de los gastos de carácter plurianual, o la celebración de un acto formal de recepción del objeto del contrato, entre otros.

CONTRAPRESTACIONES

En cuanto al área de subvenciones, el ayuntamiento no dispone de un Plan Estratégico en el que se concreten los objetivos y financiación de las subvenciones. "Un gran número de subvenciones se conceden de forma directa y en ellas no se han cumplido los requisitos que la Ley de Subvenciones exige para utilizar este procedimiento, incluso en varias ocasiones se ha dado forma de subvención a lo que parece una contraprestación que el consistorio da por la realización de algún servicio".

En las convocatorias de subvenciones analizadas "se incumplen aspectos fundamentales como detallar los criterios de valoración establecidos para la concesión de las ayudas, no se aprueba el gasto ni la cuantía máxima a conceder ni las bases reguladoras incluyen todos los requisitos exigidos por la Ley de Subvenciones".

Por último, la Cámara de Cuentas ha destacado que la fiscalización ha puesto de manifiesto "la ausencia de un adecuado control interno de las actuaciones del ayuntamiento". De hecho, "no existe ningún control de legalidad sobre la gestión económico financiera" del consistorio ni la Intervención municipal ejerce su función de examinar si las actuaciones del ayuntamiento cumplen los requisitos que las normas exigen, limitándose a señalar si hay o no crédito en el presupuesto.

Los puestos de interventor y tesorero "están cubiertos de forma accidental" por personal del ayuntamiento, pero algunas de las funciones asociadas a estos servicios se realizan directamente por una empresa externa contratada, ha precisado la Cámara de Cuentas.