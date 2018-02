Santisteve asegura que el cambio en las sociedades municipales "marcará un antes y un después"

Actualizado 14/02/2018 15:32:41 CET

Cesa al hasta ahora gerente de Ecociudad, Miguel Ángel Portero, y nombra al también funcionario municipal Joaquín García Lucea Santisteve acusa a la oposición de "dejación de funciones" por no ir a Ecociudad y les pide que recapaciten

El alcalde de la capital aragonesa, Pedro Santisteve, ha anunciado que el cambio en las sociedades municipales "marcará un antes y un después" tras la decisión del Gobierno de Zaragoza en Común (ZEC) la pasada semana de variar la representación en los consejos de administración, asumiendo esta formación el control de conformidad con la Ley de Capitalidad.

Zaragoza-Vivienda, Zaragoza-Deporte, Zaragoza-Cultural y Ecociudad son las cuatro sociedades municipales del Ayuntamiento de Zaragoza a las que afecta este cambio. Entre los 10 y 12 miembros que tienen las cuatro sociedades, 4 de ellos pertenecerán a los grupos municipales y el resto al gobierno, según la Ley de capitalidad (artículo 14).

Tras la celebración del primer consejo de administración, que ha sido el de Ecociudad, Santisteve ha justificado los cambios para "acometer planes innovadores y de inversión en las plantas depuradoras y en mejorar la prestación de servicios tendentes a la excelencia porque los zaragozanos demandan una actitud diligente".

En declaraciones a los medios de comunicación, Santisteve ha observado que "ha sido nula la inversión" realizada en las plantas depuradoras que gestiona Ecociudad y que han provocado un problema "ya advertido por la concejal de Medio Ambiente, Teresa Artigas, sobre la necesidad de mejoras y tratamientos de los lodos que ha supuesto la ruptura del digestor de la planta de La Almozara".

En los últimos años, "no se han mejorado las infraestructuras" y "de los 4 millones previstos no han sido más de unos 150.000 euros los invertidos y no se ha acometido el plan de renovación de tuberías de fibrocemento, como manda la Unión Europea".



CAMBIO DE GERENTE

Además, ha apuntado que en el contexto de rechazo del Impuesto de Contaminación de las Aguas (ICA), que "es importante que el Gobierno gobierne la sociedad municipal de forma clara" y por ello ha justificado el cambio del gerente.

De esta forma, ha cesado al que fuera gerente desde el inicio de Ecociudad, Miguel Ángel Portero, y ha nombrado a su sucesor, Joaquín García Lucea, que es otro funcionario municipal.

"Es un técnico de la casa con 34 años de servicio en distintas unidades", ha sintetizado el alcalde para destacar que García Lucea "reviste el carácter de especialista en la protección del agua como bien público" y ha confiado en que con esta nueva gerencia se acometa el plan estratégico de inversiones que se anunciará en posteriores consejos de Ecociudad.

No obstante, ha avanzado que hay plantas envejecidas que precisan de inversión y ha dudado de que se hayan ejecutado las reformas de mejora establecidas en los pliegos de las contratado por "la falta de inspección del Ayuntamiento".

"DEJACIÓN DE FUNCIONES"

Ante la ausencia de todos los grupos de la oposición en este primer consejo de administración tras el cambio en la representación, Santisteve les ha acusado de "dejación de funciones" y les ha preguntado a "dónde quieren llevar el Ayuntamiento".

Puesto que la ausencia de la oposición se ha vuelto a repetir en la reunión del patronato de Zaragoza-Turismo integrado dentro de la sociedad Zaragoza-Cultural, ha confiado en que "no conlleve problemas en la contratación o el freno a la política cultural, que es un referente en toda España".

Sobre la reprobación al alcalde y al equipo de gobierno que planteará los cuatro grupos de la oposición en un pleno extraordinario, Santisteve ha contestado que "no es un asunto novedoso" y ha considerado que "ya fue un intento de reprobación que cayó en saco roto" la decisión de la oposición de trasladar a la Fiscalía un escrito en el que le apuntaban hasta cinco delitos y que finalmente fue archivado.

"El Gobierno está para gobernar e invertir y las sociedades municipales son instrumentos al servicio del Gobierno y la ciudadanía entiende que si se paralizan inversiones y no avanza la economía local porque nos encontramos palos en las ruedas habrá que solventarlo con la legalidad en la mano", ha esgrimido Santisteve.

En este contexto, ha señalado que la Ley de Capitalidad "garantiza que la oposición tenga presencia en el consejo de administración con un puesto cada grupo en las cuatro sociedades porque esto no afecta a los patronatos", ha precisado.

Por eso, ha mostrado su extrañeza por la actitud de la oposición. "No sabemos a qué tanto ruido, porque se ha tomado una medida sujeta a la ley y el control queda asegurado porque queremos un consejo de administración transparente y que la ciudadanía lo conozca. Vamos a abrir puertas y ventanas a la transparencia", ha enfatizado el alcalde.

RECONDUCIR

Pedro Santisteve ha argumentado que el suyo es "un gobierno en minoría que gobierna con luz y taquígrafos y con propuestas claras", frente al bloque que se ha creado en la oposición, que suman 22 concejales y nueve de ZEC.

A la oposición le ha indicado que "el pleno no puede actuar en contra de los vecinos" y ha apelado a su "responsabilidad" para que "reconduzcan esta situación hacia lo que es normal en otros ayuntamientos".

Su impresión es que las medidas adoptadas por PP, PSOE, CHA y Cs ha sido de "Mucho ruido para intentar socavar a un Gobierno con ambición de gobierno y esta situación obliga a que haya más consenso con los grupos y se hablará más con PSOE y CHA".

En este contexto, ha descrito que la relación con el PSOE "ha sido alborotada y excelente con CHA, que ahora ha tenido una salida de pata de banco, pero hay que dejarle que se exprese según se siente".

Ha insistido en que "tenemos que gobernar para toda la ciudad y fomentar la inversión" y ha comentado que en Ecociudad se realizará un estudio "en profundidad del ciclo integral del agua", para argumentar que esta sociedad se creó para externalizar un servicio que ya prestaba el Ayuntamiento.

Finalmente, ha rehusado hablar de remunicipalización de servicios porque "no es el momento" y se ha mostrado a favor de "agilizar trámites y propiciar reformas en las infraestructuras para avanzar en que el ciclo integral del agua sea público".