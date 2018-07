Una carrera y un circuito en bicicleta permitirán celebrar San Valero de forma deportiva

Actualizado 26/01/2015 16:59:43 CET

El Ayuntamiento de Zaragoza ha programado varias actividades culturales, de ocio y también deportivas para celebrar el Día de San Valero, patrón de la ciudad, que se conmemora este jueves, 29 de enero.

El I Roskón Bike propone un paseo ciudadano circular a la ciudad por carriles bici. Son 28 kilómetros de circuito con salida a las 11.00 horas desde la Plaza del Pilar, en la zona de la Fuente de la Hispanidad. Este paseo en bicicleta es apto para todos públicos y tendrá un avituallamiento de Roscón en la zona Expo.

Este I Roscón Bike, organizado por el Pedal Aragonés, es un tranquilo recorrido de unas dos horas y media para finalizar los 28 kilómetros propuestos, de los que unos 400 metros no son carril bici.

No es importante el tiempo que se invierta en finalizar este paseo puesto, que no es una competición. Además, al circular por la ciudad y no por un circuito cerrado, implica la obligación de respetar todas las señales y normas de tráfico.

ITINERARIO

Para participar en el I Roscón Bike no es necesaria inscripción. El itinerario parte de la Plaza del Pilar, sobre las 11.00 horas, para circular por la ribera hasta la pasarela del Azud. Allí, se atravesará el Ebro para coger la calle Cosuenda, con unos 150 metros de calle que no dispone de carril bici.

Se alcanzará el carril del Paseo Longares y se continuará por Biel hasta el carril de Sobrarbe. Desde allí, se circulará por carril bici hasta Parque Goya, donde confluye el carril bici de la avenida de Ranillas. El paseo se desviará hacia el Meandro para rodear el Campo de Golf y poder tomar el merecido avituallamiento de roscón.

Seguirá hacia el Puente del Tercer Milenio, desde donde se rodeará la Estación Delicias por el lado norte hasta la avenida Navarra, y así poder subir por el parque lateral de Ramiro I de Aragón.

Desde allí, se llega a un tramo sin carril bici en la calle de Tomás y Valiente y Labordeta hasta llegar al carril bici de Hispanidad y Tercer Cinturón. Se cruzará de nuevo el Ebro por el Puente Giménez Abad para alcanzar la ribera izquierda hasta el Puente de Piedra y finalizar en la Plaza del Pilar.

VI CARRERA 10K DEL ROSCÓN

A la misma hora que el paseo en bicicleta, los zaragozanos que lo deseen podrán participar en la VI carrera 10k del Roscón. Este circuito se realizará íntegramente por el Parque del Agua de Zaragoza, teniendo salida y llegada junto al Telecabina en el Parque del Agua.

Ya se han agotado las inscripciones para participar en la carrera, cuyo límite era de 1.400 participantes, ha informado el Ayuntamiento de Zaragoza en una nota de prensa.

El recorrido de la carrera se efectúa sobre una distancia de 10.000 metros, medidos con precisión por la Federación Española de Atletismo, por un trazado que se ha diseñado para que, además de ser entretenido para el corredor, le sea lo más cómodo posible.

Con este objetivo se ha propiciado el uso de vías con firmes de tierra, alejadas del tráfico rodado y que los desniveles sean mínimos. Será una carrera con muchos premios de reconocimiento. Así, a cada participante se le entregará una camiseta técnica, y a todos los que concluyan la prueba se le entregará un Roscón y una bolsa de corredor con diferentes obsequios. Además, los tres primeros clasificados de cada categoría recibirán un trofeo conmemorativo.