CHA lamenta que el resultado es "malo" para el conjunto de los aragoneses

Publicado 21/12/2015 19:22:21 CET

Martín afirma que Podemos "no es nuestro adversario, sino un compañero de viaje", pero "cometió el error de no buscar una unión más amplia"

ZARAGOZA, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Chunta Aragonesista (CHA), Juan Martín, ha afirmado esta tarde que el resultado de las elecciones generales celebradas este domingo "no es el que hubiésemos querido" y ha dicho tajante que es "malo" no solo para esta formación, que concurría en coalición en Unidad Popular, sino que "es un mal resultado para el conjunto de los aragoneses".

En rueda de prensa, con motivo de la reunión del Consello Nazional de CHA, la ejecutiva del partido, Juan Martín ha lamentado que tras los comicios "Aragón no estará representado en el Congreso" y ha observado que ha habido pocos periodos durante la democracia en los que se haya producido esta situación.

"En los próximos cuatro años", aunque "no sabemos si serán cuatro, dos, un año o menos, pero no habrá un representante del aragonesismo político de izquierdas en el Congreso", por lo que "hoy es un mal día para el conjunto de Aragón".

Asimismo, ha indicado que los resultados son malos "porque ha ganado el PP", a pesar de la lucha conjunta que CHA ha mantenido con asociaciones y entidades sociales. Aunque los populares pierden 60 diputados, siguen siendo la primera fuerza política "y es una mala noticia", teniendo en cuenta además que el conjunto de fuerzas de izquierda "no hemos podido tener una mayoría real", mientras que la derecha suma un total de 178 diputados.

Ha continuado señalando que la candidatura de coalición en la que concurría CHA, Unidad Popular --junto a IU y otras formaciones-- no ha conseguido cumplir el objetivo que tenía de mantener a su representante en el parlamento, que logró al concurrir también en coalición, como la Izquierda de Aragón, en los últimos comicios generales.

Tras este "mal resultado", Martín ha estimado que queda "por delante" hacer una reflexión colectiva sobre qué hacer en el medio plazo y aún queda también "muchísimo trabajo porque está claro que en el escenario político estatal vamos a un nuevo modelo territorial aparejado a un nuevo modelo constitucional".

SOLUCIONES IMPROBABLES

Además, "cualquiera de las soluciones que tenemos encima de la mesa para conformar un Gobierno en España pasa por aritméticas muy alambicadas, soluciones improbables o pactos anti-natura" entre diversas fuerzas.

En este escenario, ha opinado que CHA tendrá una "voz determinante" como parte del Gobierno aragonés para poner encima de la mesa "las prioridades de los asuntos" de la Comunidad y ha garantizado que este partido "no va a dejar de defender" los intereses y retos de Aragón.

Para el secretario general de CHA, la confluencia es "un valor muy importante" y ha apuntado que CHA ya fue "pionera" con IU al concurrir ambas formaciones juntas a las generales en 2011 como la Izquierda de Aragón. Ha subrayado que CHA seguirá trabajando en este camino y en la defensa de sus objetivos fundacionales que son "Aragón, la izquierda y la transformación social".

"PODEMOS NO ES NUESTRO ADVERSARIO"

Sobre Podemos, Martín ha asegurado que la formación morada "no es nuestro adversario político, es un compañero de viaje necesario para alcanzar acuerdos importantes y que beneficien a Aragón en las Cortes". De hecho, ha remarcado que han trabajado, "estamos trabajando y seguiremos trabajando con ellos" porque son un actor "muy importante en la escena política", más allá del número de diputados que han conseguido.

"No creemos que vaya a cambiar la fluidez en las relaciones" con esta formación tras los comicios generales, ha dicho, para recordar que se han pactado medidas con este partido y aún queda el presupuesto, pero "el resultado electoral no ha cambiado la arquitectura en lo sustancial" en la Comunidad.

Martín ha alegado también que Podemos ha conseguido en Aragón el apoyo del 18 por ciento del electorado, "un punto y medio menos que en las elecciones autonómicas", de modo que "no vemos especiales problemas" tras los comicios.

Respecto a la posibilidad de continuar intentando la confluencia con Podemos, Juan Martín se ha preguntado "qué hubiera pasado si Podemos no se hubiera negado desde el principio" a alcanzar una coalición con las otras formaciones, para sostener que "sería segunda fuerza política por delante del PSOE", responsabilidad que ha achacado a la formación morada.

En Aragón, "Podemos ha cometido el error de no plantearse una unión política más amplia que hubiese significado que esa coalición de CHA, IU y Podemos tuviese cuatro diputados y no dos y que fuese la segunda fuerza" política en la Comunidad.

"MENOSPRECIARON A GARZÓN"

En clave estatal, ha llamado a reflexionar tras lamentar que, a la hora de intentar esta confluencia, se haya "humillado, maltratado a IU y menospreciado a Alberto Garzón al ofrecerle que entrara en la coalición sin sus siglas", porque la suma habría llevado a tener un millón más de votos y 13 diputados, algo que hay que "tener en cuenta en el debate" que se inicie.

En todo caso, y si hubiera que convocar de nuevo elecciones, ha manifestado que "dos no bailan si uno no quiere" y CHA analizará en su próxima asamblea nacional, que se celebrará en un mes, el escenario que se abre de ahora en adelante.

No obstante, "no hay que dejar una puerta cerrada a nadie y Podemos no es un adversario político, es un compañero de camino", ha recalcado, aunque ha admitido que "a las gentes de CHA les preocupa mucho cuando oyen hablar, con los resultados electorales calientes, de la potencia de la realidad territorial de Galicia, de Cataluña y de Valencia y ni siquiera se tiene en cuenta a una nacionalidad histórica como es Aragón", ha concluido.