CHA mantiene su apoyo inicial al Presupuesto pese al "atropello" de ZEC y excluye la censura

Publicado 12/02/2018 20:46:26 CET

ZARAGOZA, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de CHA del Ayuntamiento de Zaragoza mantendrá su apoyo inicial al proyecto de Presupuestos pese al "atropello" de ZEC, han afirmado este lunes el presidente de este partido, José Luis Soro, y el portavoz municipal, Carmelo Asensio. Aunque han roto las relaciones entre ambas formaciones, han excluido por completo una hipotética moción de censura.

José Luis Soro ha dicho que CHA cumple "siempre" los acuerdos que alcanza, de manera que los concejales nacionalistas apoyarán los Presupuestos "pensando en la ciudadanía", ya que "la gente no se merece no tener unos Presupuestos". Además, "estamos en la fase que estamos", ha agregado, apostillando que CHA no hará "rehén" a la ciudadanía.

Así se han expresado Soro y Asensio tras reunirse el Consello Nazional de CHA --la Ejecutiva-- con el Consello Comarcal de Zaragoza y el grupo municipal, un encuentro en el que han coincidido en rechazar la "decisión antidemocrática y sectaria" del Gobierno local de Pedro Santisteve, en alusión a dejar en "la mínima expresión" de la oposición en las principales sociedades municipales y hacerse cargo de las mismas desde ZEC.

José Luis Soro ha recordado que Chunta ha decidido abandonar los patronatos y organismos autónomos municipales y ha apelado a "la democracia" y "la capacidad o incapacidad de gobernar en minoría y con talante democrático". La decisión de ZEC es "muy grave".

El presidente de Chunta ha dejado claro que "el apoyo del partido a la decisión del Grupo Municipal es total y absoluta" porque "no había otra vía", lamentando que en la Junta de Portavoces municipal ZEC ha decidido "saltar al vacío", al ratificar su decisión. José Luis Soro ha explicado que "a partir de ahora, las relaciones de CHA y ZEC serán expediente por expediente" porque "se ha quebrado la confianza".

ALFOMBRA AZUL

Sin embargo, el presidente de CHA ha indicado que "la posibilidad de moción de censura para CHA no existe", de forma que "no vamos a participar en ninguna moción de censura en ningún caso", por lo que Santisteve "terminará la legislatura como alcalde". Ha manifestado su preocupación por que la "actitud" de ZEC esté poniendo "la alfombra azul" al PP para gobernar la próxima legislatura.

El presidente de Chunta ha aprovechado para negar que la Ley de Capitalidad conduzca a la decisión que ha tomado el Gobierno local, sino que es "la excusa" que ZEC aprovecha para "intoxicar" y defender una decisión "sin precedentes" en la historia del Ayuntamiento.

También ha indicado que "no tiene que ver" la situación de las sociedades municipales y la de las empresas públicas autonómicas, ya que en el ámbito regional el ejecutivo y el legislativo están separados en sendas instituciones --Gobierno y Cortes-- y la oposición parlamentaria está representada en las empresas públicas para desempeñar su función de control.

LEGISLATURA EN NEGRO

Por su parte, Carmelo Asensio ha reconocido que "nos ha costado" tomar los acuerdos orgánicos señalados "ante semejante atropello", en alusión expresa a la "tropelía" de ZEC de "cercenar derechos políticos de control al Gobierno". De hecho, "no nos ha quedado otro remedio", ha enfatizado el concejal, pronosticando que esta "va a ser una legislatura en negro".

La reunión de la Junta de Portavoces municipal ha sido como "enfrentarse con un muro" porque "los que venían a cambiarlo todo están copiando lo peor" de etapas anteriores, ha expresado Asensio, quien ha advertido de que "CHA no va a ser comparsa de nadie y menos de aquellos que no respetan la democracia ni la representatividad de los Grupos Municipales".

Ha considerado que el de Santisteve no es el Gobierno de Zaragoza en Común, sino el de "Zaragoza en Soledad", añadiendo que la confianza que depositaron 80.000 vecinos en ZEC "se ha convertido en agua de borrajas".

Desde una posición "responsable, dura, severa y exigente", CHA no permitirá con sus votos que haya "jamás" un alcalde de derechas, pero tampoco "que aquellos que se mofan y pasan por encima de los principios democráticos se salgan con la suya".

La respuesta de Chunta, ha planteado Asensio, es "dejarlos en la soledad más absoluta", aunque Chunta seguirá trabajando "por y para los zaragozanos", en el sentido de su apoyo al acuerdo presupuestario inicial.

El portavoz municipal ha recalcado que a Sanstiteve "le tiene que quedar muy claro" que CHA "ha hecho un esfuerzo tenaz, hasta la saciedad" y ha puesto como ejemplo algunos acuerdos, como los relativos a las Ordenanzas fiscales o los depósitos del Parque Pignatelli, "modestia aparte, por aportación de CHA", aseverando que este partido ha sido, en muchas ocasiones, "el puente y el cauce para posiciones que eran, aparentemente, irreconciliables".