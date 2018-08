CHA pide una auditoría de todos los árboles y zonas verdes tras las numerosas caídas del último mes

Publicado 21/08/2018 13:50:40 CET

ZARAGOZA, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Chunta Aragonesista (CHA) en el Ayuntamiento de Zaragoza, Carmelo Asensio, ha exigido, durante una rueda de prensa celebrada en el Parque Tío Jorge, una auditoría de todos los árboles y zonas verdes de la ciudad debido a las numerosas caídas que se han producido en el último mes.

Según ha explicado Asensio, para CHA, la situación del arbolado y de las zonas verdes de Zaragoza es "bastante preocupante". A este respecto, el portavoz ha reconocido que si bien las tormentas "son inevitables", éstas "no son el problema".

"El problema es lo que delatan estas tormentas: el lamentable estado de conservación y mantenimiento de nuestras zonas verdes y el abandono que sufren los árboles de la ciudad desde hace muchos años", ha señalado Asensio.

"Nos tememos que, precisamente, la desidia que ha habido por parte de este Gobierno y otros anteriores pueda estar causando daños irreparables en nuestras zonas verdes, parques y jardines", ha añadido.

La tormenta del 12 de agosto supuso la caída de 20 árboles en el Parque Tío Jorge y otros 30 que van a tener que ser talados debido a su deterioro.

"Los datos están ahí, las empresas que llevan el mantenimiento de estas zonas hablan de que, de los 130.000 ejemplares que hay en la ciudad, unos 16.000 están en una situación grave o muy grave, enfermos o muy deteriorados", ha recalcado el portavoz.

A su vez, Asensio ha manifestado que las quejas que se reciben en el Ayuntamiento por este tipo de cuestiones han pasado "de unas 150-200 al año a más de 600". "Por eso entendemos que hay que actuar y que hay que hacerlo ya, no sabemos a qué espera el Gobierno de Zaragoza en Común (ZEC) para tomar medidas y nos tememos que pueda suceder alguna desgracia mayor", ha aseverado.

ACTUACIONES

En este sentido, el portavoz de CHA ha exigido a ZEC que "lleve a cabo una auditoría de todos los árboles y zonas verdes de la ciudad".

"Pedimos que lo mismo que se está haciendo en el Parque Tío Jorge se haga en el resto de los parques, es decir, queremos que se analice qué ejemplares están en riesgo y pueden suponer un peligro para los ciudadanos", ha expresado Asensio.

Además, desde CHA han reclamado también la elaboración de un plan de actuación sobre el arbolado, basado en dos "patas fundamentales", las podas y un programa de repoblación de los árboles caídos o retirados.

Según ha precisado Asensio, "desgraciadamente, los nuevos pliegos que han salido a licitación en esta materia no recogen un plan especial de poda que es lo necesario, hay ejemplares que deberían podarse con una frecuencia de cuatro o cinco años que llevan más de diez sin podarse y por eso surgen estas consecuencias, debido a la desidia del Gobierno".

YA SE PLANTEÓ EN JUNIO PASADO

El portavoz de CHA en el Ayuntamiento de Zaragoza ha recordado también que esta propuesta "ya se planteó en el Pleno del Ayuntamiento de junio pasado y Alberto Cubero, como responsable de servicios públicos, se comprometió a elaborar un plan especial de arbolado para otoño del año pasado que todavía seguimos esperando".

Asensio ha destacado que los nuevos pliegos "no recogen" este plan especial de actuación sobre el arbolado y, además, es probable que no se resuelva hasta final de año la licitación del contrato, por lo que "hasta 2019 no va a haber ninguna actuación sobre los árboles de la ciudad", ha apuntado.

El portavoz de CHA ha criticado también la forma de cerrar el acceso al parque de los ciudadanos ya que, según ha transmitido, "no se ha informado a las asociaciones vecinales" ni a los responsables de las actividades económicas instaladas en el parque.

El Parque Tío Jorge seguirá cerrado, en principio, hasta este jueves. "Llevamos ya una semana más de cierre de lo previsto porque se han encontrado más ejemplares dañados o deteriorados sobre los que hay que actuar", ha concluido Carmelo Asensio.