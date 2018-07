CHA pide que el ERE de Industrias Hidráulicas Pardo sólo se autorice si mantiene las condiciones del anterior

Actualizado 25/11/2011 14:35:17 CET

ZARAGOZA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Chunta Aragonesista (CHA) en las Cortes de Aragón, José Luis Soro, ha pedido al Gobierno de Aragón que no autorice el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) solicitado por la empresa Industrias Hidráulicas Pardo, S.A. si no mantiene las condiciones pactadas en el anterior expediente, en 2010, a todos aquellos trabajadores cuyo contrato se vea extinguido por causas económicas, técnicas, organizativas o productivas hasta el 31 de diciembre de 2012.

José Luis Soro se ha pronunciado así durante la formulación de dos preguntar parlamentarias al consejero de Economía y Hacienda del Ejecutivo aragonés, Francisco Bono, en el pleno de las Cortes de Aragón, sobre el citado ERE, del que este viernes termina el plazo de forma que "en un par de días" estará la resolución de la dirección general de Trabajo, ha apuntado el consejero.

El diputado de CHA ha recordado que hace un año hubo un primer ERE de extinción, planteado inicialmente para 49 trabajadores, un tercio de la plantilla, que era de 169 empleados, para el que finalmente hubo un acuerdo el 26 de noviembre de 2010, tras una convocatoria de huelga, que no se celebró, que supuso llegar a un máximo de 30 extinciones y pactar indemnizaciones "que mejoraban los 20 días de salario por año de servicio que establece la ley".

En el actual expediente, el periodo de consultas se acabó hace 15 días sin acuerdo y por eso debe ser la autoridad laboral quien decida si aprueba o no el ERE y "tiene que velar y defender los derechos de los trabajadores y hacer valer el pacto que la empresa firmó hace un año".

De lo contrario, ha dicho Soro, "se estará lanzado un mensaje negativo de que los acuerdos no hace falta cumplirlos, en un momento como el actual, en el que se está acabando con la negociación colectiva", ha argumentado.

El consejero Bono ha señalado, por su parte, que cree que "se puede llegar al final a un acuerdo, respetando las condiciones del anterior" ERE, si bien ha recordado que esta es una decisión de la dirección general de Trabajo sobre la que él no puede influir.

Ha agregado que "en este caso se está actuando en defensa de los trabajadores para hacer cumplir el acuerdo" y si no se respeta "supongo" que la directora general, Rosa Santos, "no lo aprobará", ha dicho, tras recalcar que no es competencia del consejero y subrayar el "excelente trabajo" de Santos ya que "no hay ni un solo expediente que haya tenido queja por parte de empresas y trabajadores" de los tramitados por ella.