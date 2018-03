Cs apoya la candidatura del juez Ángel Dolado como Justicia de Aragón

Publicado 27/03/2018 19:45:43 CET

ZARAGOZA, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

Ciudadanos (Cs) ha decidido apoyar la candidatura del juez Ángel Dolado como Justicia de Aragón en la reunión extraordinaria del Comité Autonómico que se ha celebrado este martes en Zaragoza.

La candidatura de Dolado ha sido impulsada por Chunta Aragonesista (CHA), que el viernes de la pasada semana presentaron esta propuestas de candidato ante el registro de las Cortes de Aragón.

"Desde Ciudadanos hemos venido a las instituciones a hacer política útil y creemos que ésta consiste en no bloquear situaciones que no conducen a nada, en no hacer oposición sin proponer alternativas y en valorar la idoneidad de los candidatos", ha aseverado la portavoz de Cs Aragón, Susana Gaspar, en declaraciones a los medios tras la reunión.

En ese sentido, Gaspar ha subrayado que, con esta decisión, "se desbloquea el nombramiento del Justicia después de tres años en interinidad"; algo que, según la portavoz, "no era bueno para su figura".

La portavoz ha culpado de esa situación a "los viejos partidos que fueron incapaces de ponerse de acuerdo en la anterior legislatura". "Ahora es necesario dar un paso más y trabajar por recuperar la figura del Justicia, su papel y la importancia que siempre ha tenido en Aragón", ha emplazado.

Para ello, la diputada autonómica ha considerado "necesario" que todos los grupos políticos aragoneses "asuman sus responsabilidades y sean capaces de alcanzar un acuerdo para llevar a cabo la transición que debería haber llegado hace tres años y para que la figura del Justicia de Aragón siga siendo relevante y puesta en valor".