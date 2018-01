Cs Aragón no apoyará los Presupuestos autonómicos de 2018 por ser "continuistas y una pérdida de tiempo"

Publicado 12/01/2018 14:26:55 CET

ZARAGOZA, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Hacienda de Ciudadanos en las Cortes de Aragón, Javier Martínez, ha asegurado este viernes, tras finalizar ayer la presentación en Comisión del proyecto de ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2018, que es "una pérdida de tiempo" apoyarlos porque son "continuistas". Cs no apoyará esta iniciativa legislativa.

"El Gobierno de Aragón pierde el tiempo por tercer año consecutivo. Ya llevaban dos años en los que hemos visto muchas promesas y estas cuentas reflejan lo mismo, aunque en algún Departamento se haya puesto algo más de dinero", ha aseverado a los medios de comunicación.

Martínez ha asegurado que la intención de Ciudadanos en las Comisiones de Hacienda era "aclarar la situación", pero ha lamentado "que ni siquiera se ha aclarado quienes son los autores de los Presupuestos, porque Podemos dice que no son suyos y el PSOE que no son los que ellos hubieran planteado".

En ese sentido, ha subrayado que el resultado ha sido "un Departamento de Sanidad infrafinanciado que no puede pagar el personal, y un Departamento de Educación con muchas promesas que probablemente no pueda cumplir". "Además, la cartera de Economía solo ha recibido propinas, Desarrollo Rural no crece y en Presidencia solo vemos buenas intenciones y partidas dotadas con un euro como el Fondo de Garantía", ha añadido.

El parlamentario de Cs también ha alertado de que el Departamento de Vertebración del Territorio "tiene que ver si el dinero que piensa invertir es el que realmente tiene disponible" y ha criticado que en Servicios Sociales "no se están utilizando los recursos como se debería por la mala gestión del Ejecutivo aragonés".

"No hay inversiones que apuesten realmente por el futuro de Aragón. Eso ya sabemos que no va a cambiar en lo que queda de legislatura porque el Gobierno se basa en arreglar el pasado, pero no plantea nada nuevo para apostar por el futuro", ha recalcado.

Para el diputado, con este panorama, "es difícil justificar que los aragoneses sigan pagando impuestos", ya que "mientras ningún Departamento está correctamente gestionado, los ciudadanos van a pagar 220 millones adicionales en impuestos este año".

Finalmente, Martínez ha recalcado que Ciudadanos "no apoyará el Presupuesto" pero la formación "tratará de ser constructiva en el periodo de enmiendas como lo ha sido hasta ahora para poder realizar cambios y alcanzar algún tipo de acuerdo".