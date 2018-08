Cs insiste en conocer "los pasos a dar" ante el fallo del TSJA que declara nulos los coeficientes de cobro del IAE

Actualizado 13/08/2018 15:55:35 CET

ZARAGOZA, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Zaragoza ha insistido en conocer "los pasos a dar" por los servicios jurídicos del Consistorio tras conocer la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) que declara nulos los coeficientes con los que el Ayuntamiento de la capital aragonesa cobra el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE).

El TSJA ha declarado nulos, en una sentencia que no es firme, los coeficientes que aplicó el Consistorio de Zaragoza para cobrar el IAE en 2017 y 2018, tras una modificación aprobada por el pleno en 2017 --con el apoyo de PSOE y Chunta Aragonesista--. Este índice marca cuánto tienen que pagar las empresas en función de su ubicación en la ciudad.

El fallo estima, en parte, un recurso interpuesto por la empresa papelera Saica, que pedía que se le cambiase de categoría y se mostraba contraria a los coeficientes de situación de la ordenanza.

La portavoz de Cs en el Consistorio, Sara Fernández, ha considerado que "era de esperar", pero "ahora habrá que saber si se va a presentar recurso de casación, ya que una vez más, la actuación del equipo de Gobierno está creando una situación de incertidumbre fiscal que perjudica a nuestra ciudad".

Fernández ha explicado que en el proyecto de reforma de las ordenanzas para el 2017 y, concretamente en el caso del IAE, "Ciudadanos propuso, a través de un voto particular, cambiar los coeficientes que establecía ZeC, y que fueron apoyados por PSOE y CHA. Unos coeficientes que ahora son los afectados por la sentencia del TSJA", ha detallado.

Según la portavoz de la formación naranja, desde Ciudadanos se propusieron unos coeficientes más bajos para las categorías más altas, de forma que se compensase el cambio en el callejero fiscal. "Un cambio en el callejero necesario y justificado en un estudio de la Universidad de Zaragoza", ha subrayado.

Asimismo, ha hecho hincapié en que, en 2018, la formación no pudo proponer nada porque ZeC no abrió la posibilidad de modificar la ordenanza aunque Cs se lo pidió. "Siempre hemos creído en la necesidad de modificar el IAE como herramienta de política fiscal que permita reactivar la económica y generar empleo, y no como un instrumento recaudatorio", ha finalizado.