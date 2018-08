Cubero asegura que las afecciones por la tormenta son "las habituales" cuando hay fuertes rachas de viento

Publicado 13/08/2018 14:26:03 CET

ZARAGOZA, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero municipal de Servicios Públicos y Personal del Ayuntamiento de Zaragoza, Alberto Cubero, ha asegurado que las afecciones que se han producido en la capital aragonesa a causa de la tormenta de este domingo, 12 de agosto, son "las habituales".

En rueda de prensa, Cubero ha comentado que no existían predicciones sobre una tormenta como la que ha tenido lugar este domingo, con "rachas de viento de más de 115 kilómetros por hora", con caídas de más de 50 árboles, mobiliario urbano e inundaciones, entre otras incidencias.

"Las afecciones han sido las habituales", ha reiterado para añadir: "tenemos que felicitarnos porque no ha habido daños personales". Asimismo, ha agradecido la labor de los servicios municipales como policía, bomberos y servicios de limpieza, "que están trabajando y lo seguirán haciendo para que la ciudad esté en pleno funcionamiento".

En cuanto a las caídas de árboles, Cubero ha detallado que se han producido unas 50 y, teniendo en cuenta que Zaragoza cuenta con "una masa arbórea de 150.000 árboles", los que cayeron este domingo suponen "un porcentaje reducido que está dentro de la normalidad".

"Los árboles se suelen caer en el casco urbano y fuera de él, tanto en Zaragoza, como en Madrid y en Singapur, cuando hay rachas de viento de más de 115 kilómetros por hora", ha evidenciado el consejero municipal.

Por su parte, la oposición ha pedido planes de poda inminentes para "evitar" posibles peligros en los ciudadanos, pero Cubero ha explicado que "la poda no garantiza que el árbol no se caiga cuando hay rachas de viento así, no es una medida eficaz" porque "no existe una relación directa" entre la poda y la caída de árboles cuando se producen tormentas de tal magnitud.