Desactivado el Plan Territorial de Protección Civil de Aragón puesto en marcha por la crecida del Ebro

El Centro de Coordinación Operativa (CECOP) ha decidido desactivar el Plan Territorial de Protección Civil de Aragón (PLATEAR), que se puso en marcha el pasado miércoles por la crecida extraordinaria del Ebro. No obstante, se mantiene el Plan Especial de Inundaciones en fase de preemergencia, como medida preventiva.

Así lo ha indicado la directora general de Justicia e Interior del Gobierno de Aragón, María Ángeles Júlvez, después de la reunión de este jueves del CECOP, en la sede del 112 SOS Aragón en Zaragoza. No se teme que el deshielo pueda ocasionar, por el momento, más problemas en el Ebro.

"Hemos decidido desactivar el PLETEAR y, desde hoy, estaremos en una situación de preemergencia en el Plan de Inundaciones, esto significa que estaremos vigilantes", ha aclarado. Asimismo, ha indicado que el caudal del Ebro está bajando y no se prevén lluvias que puedan producir "un efecto fusión" con la nieve que hay almacenada en el Pirineo, "como mínimo hasta el martes de la semana que viene".

Ha agregado que esta situación va a permitir que la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) vaya desembalsando "poco a poco" sin "afecciones". También se va a desactivar el Puesto de Mando Avanzado que estaba desplazado al municipio zaragozano de Pina de Ebro y las más de 30 personas con movilidad reducida que fueron desalojadas por precaución de esta localidad empezaron a volver a sus casas anteayer.

La directora general de Justicia e Interior del Gobierno de Aragón ha resumido que esperan "un fin de semana tranquilo en cuanto al deshielo", ya que, si no hay lluvias que acarreen algún problema, se realizará con normalidad "independientemente de las temperaturas".

COORDINACIÓN

María Ángeles Júlvez ha destacado la buena coordinación que ha habido en el CECOP, donde han estado representadas todas las administraciones y organismos competentes o afectados. "Esto es un trabajo en equipo y creo que ha funcionado correctamente".

En cualquier caso, ha señalado que el CECOP volverá a reunirse, previsiblemente a mediados de mayo aunque todavía no hay fecha, para analizar lo que se ha hecho bien y lo que no. El objetivo es "aprender y no repetir errores en la próxima ocasión". También se comparará la situación de esta crecida con la del año 2015.