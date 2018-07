La Diputación de Zaragoza vuelve a adelantar la convocatoria del plan unificado de subvenciones

Publicado 16/06/2018 11:03:47 CET

ZARAGOZA, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Zaragoza ha convocado ya el plan unificado de subvenciones (PLUS) 2019/2020, que vuelve a adelantarse para que los 292 municipios de la provincia puedan empezar a recibir las ayudas a comienzos del año que viene.

Al igual que el de este año, el PLUS del que viene está dotado con 50 millones de euros, de los que 3,5 millones se distribuirán como un fondo de carácter incondicionado y el resto se destinarán a lo que los ayuntamientos pidan. Las bases de la convocatoria se publicaron este viernes en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza y ahora los municipios pueden presentar sus solicitudes hasta el próximo 10 de julio.

"El año pasado adelantamos la convocatoria del PLUS tres meses y ahora volvamos a adelantarla otros dos meses y medio más con el objetivo de que las peticiones que realicen los municipios ya estén recogidas cuando aprobemos el presupuesto de 2019. De esta forma, no será necesario hacer ninguna modificación presupuestaria y el dinero del PLUS empezará a transferirse a los ayuntamientos a principios de año, con todas las ventajas que eso conllevará para las arcas municipales", ha destacado el presidente de la Diputación de Zaragoza, Juan Antonio Sánchez Quero.

Asimismo, ha subrayado que esta nueva convocatoria del PLUS se adecua a las nuevas exigencias legales y de procedimiento introduciendo modificaciones y mejoras en el procedimiento que buscan un único objetivo: beneficiar a los ayuntamientos de la provincia.

"El plan unificado de subvenciones, que fue una iniciativa totalmente pionera y que ya va por su tercera edición, ha supuesto un cambio de concepción en la concesión de las ayudas de la Diputación de Zaragoza. Ahora es la Diputación la que se adapta a las necesidades de los municipios, no al revés, lo que significa que reforzamos la autonomía de los ayuntamientos. Además, evitamos cualquier tipo de discrecionalidad, ya que los fondos se asignan siguiendo criterios totalmente objetivos y transparentes", ha agregado.

Los 3,5 millones de euros del fondo incondicionado se distribuirán con una cantidad fija igual para todos los ayuntamientos: 12.000 euros por municipio que no tendrán que justificarse y que por tanto podrán destinarse a cubrir cualquier gasto imprevisto. Por su parte, los otros 46,5 millones del PLUS 2019/2020 se asignarán con una cantidad fija --62.996 euros por localidad-- y otra variable que dependerá del número de habitantes oficialmente empadronados en cada municipio.