El economista Francisco Comín cree que será "inevitable" subir impuestos para afrontar el pago de la deuda

Publicado 21/03/2018 13:58:51 CET

ZARAGOZA, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El economista turolense Francisco Comín ha estimado que será "inevitable" que se produzca un aumento de los impuestos para que se pague "con dinero de los contribuyentes" la deuda del Estado. Comín ha pronunciado este miércoles la conferencia 'La deuda del Estado Español', en una nueva jornada técnica organizada por la Asociación de Directivos y Ejecutivos de Aragón (ADEA), que se ha celebrado en esta ocasión en la sede de Bantierra en Zaragoza.

En declaraciones a los medios de comunicación, Comín ha observado que "el tema de la deuda no preocupa tanto como otros temas económicos como el de las pensiones, pero es un tema también preocupante porque tenemos un alto nivel de deuda, superior a lo que podríamos pagar en condiciones de mercado, y que es sostenible gracias a los bajos tipos de interés que mantiene el Banco Central Europeo, después de que se procediese al rescate de las deudas periféricas".

Sin embargo, ha advertido de que "estamos en una situación donde los tipos de interés van a comenzar a subir y eso volverá a poner en problemas a la deuda española". Ha señalado que "la experiencia histórica" demuestra que la deuda "no la van a pagar los países del norte de Europa, no va a haber más rescates a la griega, sino que lo van a pagar los contribuyentes españoles, a no ser que hubiera alguna quita que implicaría una pérdida para los inversores".

Otra forma de atajar el problema, según Comín, "sería establecer procesos inflacionistas fuertes que laminaran el valor real de la deuda en circulación", de modo que pagarían los titulares de la deuda, pero también "aquellos que tienen rentas que no crecen o que crecen menos que la inflación, como los pensionistas".

Cualquiera de estas opciones "puede suceder", ha comentado, dejando claro que un rescate no se contempla porque "Alemania se opone, dice que cada país tiene que hacer frente a su deuda y aconseja que en caso de insostenibilidad se produzcan quitas, lo que perjudicaría a los inversores".

Ha apuntado que "en cuanto puedan pondrán una inflación superior al 2 por ciento" y ha recalcado que el aumento de los impuestos "para que se pague la deuda con dinero de los contribuyentes es inevitable", dado que "hay que conseguir superávit público para poder pagar el montón de deuda que tenemos".

JORNADA TÉCNICA DE ADEA

El economista turolense Francisco Comín ha sido este miércoles el invitado en esta nueva Jornada Técnica de ADEA. En su conferencia, el catedrático de Historia e Instituciones Económicas de la Universidad de Alcalá de Henares ha analizado cuestiones como quién pagará la deuda española, qué contribuyentes pagarán más o si existe alguna relación entre las crisis de la deuda y las crisis bancarias".

Francisco Comín es también 'Aragonés Ilustre' según la web 'aragonesesilustres.wikispaces.com', que contiene las biografías actualizadas de 305 personajes ilustres nacidos en la Comunidad autónoma.

Economista, doctor y catedrático, Comín nació en Obón (Teruel) en 1952. En 1990 le concedieron el Premio Nacional de Historia. Su actividad investigadora está centrada en el estudio de la Hacienda Pública en la época contemporánea.

Se licenció en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid en 1976 y se doctoró en 1987 en Economía por la Universidad de Alcalá de Henares. Como profesor adjunto y titular ha enseñado historia económica en diversas universidades: Complutense (1978-1982), de Valladolid (1982-1984) y de Alcalá de Henares (1984-1990). Desde 1990 es catedrático de Historia e Instituciones Económicas de la Universidad de Alcalá de Henares (Madrid).

Como investigador ha desarrollado su carrera en las distintas universidades donde ha ejercido como docente, así como en el Banco de España, la Fundación Empresa Pública y el Instituto de Estudios Fiscales. Su actividad investigadora está centrada en el estudio de la Hacienda Pública en la época contemporánea.