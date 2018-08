Ejea (Zaragoza) despliega una campaña en fiestas contra las agresiones sexuales y conductas machistas

Publicado 26/08/2018 13:00:44 CET

La localidad de Ejea de los Caballeros (Zaragoza) desplegará una campaña contra las agresiones sexuales y conductas machistas durante las fiestas en honor de la Virgen de la Oliva, que se celebran del 1 al 9 de septiembre.

"Porque No es No y sin un SI también es NO" es el lema de la campaña con el que la localidad ejeana quiere combatir las agresiones sexuales denunciando las conductas machistas que violentan la sexualidad de las mujeres y la de aquellos hombres que se identifican con otros valores.

"Las agresiones sexuales son una realidad, otra de las formas que tiene la violencia machista de expresarse e imponerse contra la sexualidad de las mujeres y que van, desde una mirada lasciva a comentarios como 'a ti te daba yo', una metida de mano, entre otras", ha indicado el Ayuntamiento de Ejea en una nota de prensa.

"Violencias que van desde la agresión más sutil hasta la más brutal y que puede darse dentro o fuera de una relación de afectividad", han remachado.

"La campaña '#DuroalMachirulo', '#NoesNo' quiere desmarcarse de la victimización que sufrimos las mujeres por parte de los medios de comunicación y desde las propias instituciones y apuntar contra los valores que realmente queremos desmontar".

Para ello se han utilizado diferentes perfiles que critican conductas y actitudes machistas "bastante normalizadas" en cuadrilla y dentro de un ambiente festivo.

REDES SOCIALES

"Al machismo hay que combatirlo con firmeza, porque cuando se expresa en forma de violencia sexual puede tener efectos devastadores en la vida de quien la sufre", ha expresado el Ayuntamiento ejeano.

Por eso esta campaña busca "generar" debate social sobre la raíz de las agresiones sexuales "que se sostienen en un modelo de masculinidad basada en la violencia contra las mujeres".

Cada vez son más los chicos y hombres que no se identifican con este modelo de masculinidad, han señalado desde el Ayuntamiento." Aunque alguna vez lo hicieran, ahora tienen claro desde dónde se relacionan. Estos serían los Activistas contra las machiruladas - ejeanos cuyo papel social, junto al de muchas ejeanas, es imprescindible para desmantelar toda una cultura que alimenta la violencia contra las mujeres".

Otros objetivos de esta campaña son "ayudar" a reconocer determinadas actitudes y conductas como formas de violencia sexual y ponerles nombre; destacar otros modelos de masculinidad; concienciar y denunciar las agresiones sexuales tanto de baja como de alta intensidad que tienen lugar en ambientes festivos; y favorecer la toma de medidas de seguridad y protección durante las fiestas.

La campaña estará presente en las redes sociales como facebook, Twitter, Instragram, Whatsapp- a través de los hashtag '#DuroalMachirulo', '#NoesNo' y '#FiestasdeEjea2018'. En interpeñas y en los bares se hará reparto de pegatinas con dichos lemas.