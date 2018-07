Eloy Suárez (PP) estudia recuperar la policía de barrio para frenar el vandalismo

Actualizado 26/01/2011 13:48:37 CET

ZARAGOZA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El candidato del Partido Popular (PP) a la Alcaldía de Zaragoza, Eloy Suárez, ha avanzado que está analizando incluir en el programa electoral de su formación la recuperación de la policía de barrio para frenar el vandalismo en la ciudad.

Suárez ha recordado que fue una idea del PP instaurar la policía de barrio cuando la alcaldesa era Luisa Fernanda Rudi, y "estamos analizando claramente cómo se pueden solucionar estas dejaciones y si es posible volverla a reubicar".

En una visita al corredor verde ha afirmado que es un "ejemplo palmario de lo que es la gestión postexpo" del alcalde de Zaragoza, Juan Alberto Belloch, al criticar que en la Expo 2008 se hicieron cosas, pero "tengo la sensación de que muchas de ellas se hicieron para la foto, sin importar lo que sucedería el día después".

En declaraciones a los medios de comunicación, ha recalcado que "no puede ser que se hagan infraestructuras que cuestan mucho dinero y luego no planificar y no tener dinero para mantenerlas" y ha lamentado que los equipamientos de este corredor verde hayan sido objeto de actos vandálicos y que "Belloch parece desconocer esa quema de contenedores o como se rompe el mobiliario urbano".

Tras recordar que los kioscos del corredor verde evidencian haber sido objeto de actos vandálicos, Suárez ha señalado que "sobre todo es esa ignorancia o ese no querer saber nada que evidencia Belloch porque no viene la policía aquí y no hay recursos suficientes del ayuntamiento para cubrir esa vigilancia policial que haría falta y no se ponen medidas".

Seguidamente, ha arremetido contra el Gobierno de Aragón, PSOE-PAR, porque "anuncian un proyecto de ley que despenaliza el vandalismo", lo que a su parecer, "es ver el mundo al revés y es ignorar la cruda realidad que, en estos momentos, evidencia que se está incrementando el vandalismo y el ayuntamiento no pone medios para solucionarlo

Suárez ha añadido que "es muy poco serio que tras una importante cantidad de dinero invertida en el corredor verde, ahora evidencia un total abandono" y ha aseverado que "esto no puede ser" al argumentar que los ciudadanos tienen derecho a que se construyan servicios e infraestructuras y también tienen derecho a que se mantengan.

No obstante, ha apuntado que "dada la situación de las arcas municipales, que están en la quiebra, el corredor verde es un ejemplo de lo que nunca debió ser". Suárez ha comentado que ha hablado con un vecino de Oliver que "se había tropezado la semana pasada", y ha precisado que si se recorre el anillo verde "uno comprueba que es una carrera de obstáculos, lo que me avala en esa denuncia permanente de que a Belloch no le importa la ciudad más allá de las fotos y de los grandes fastos".