La empresa Ferias Lanzuela renuncia al parking norte de la Expo por "imposibilidad de ejecutar el contrato"

Publicado 13/09/2018 15:30:00 CET

Rivarés lamenta que la ciudad se quede sin este espacio "por ahora" y un informe técnico apuntará las posibles soluciones

ZARAGOZA, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

La empresa adjudicataria de la explotación del parking norte de la Expo, Ferias Lanzuela, ha renunciado a esta concesión de cuatro años y sus socios han enviado una comunicación al área de Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza en la que alegan que les resulta "imposible ejecutar el contrato en los términos presentados en la oferta".

Esta escueta justificación se ha registrado a las 10.30 horas de este jueves después de que este miércoles a las 18.00 el Gobierno de la ciudad de Zaragoza en Común (ZeC), tras estudiar la propuestas de la mesa de contratación, les adjudicara uno de los espacios más multitudinarios de las Fiestas del Pilar, con un aforo de hasta 45.000 personas.

"Esta renuncia deja a la ciudad sin Parking Norte de la Expo, por ahora," ha precisado el consejero municipal de Economía y Cultura, Fernando Rivarés. "No se sienten capaces de llevarlo a cabo y no hay unanimidad en el criterio" entre los tres socios. Lo tienen que explicar ellos, ha instado.

Tras lamentar que "no se han hecho las cosas honestamente, en algunos sectores" ha aseverado que "la ciudad merece tener ese espacio". En declaraciones a los medios de comunicación, Rivarés ha dejado claro que el Gobierno municipal "tiene el compromiso de buscar una solución, pero, por ahora, no hay Parking Norte".

Ferias Lanzuela es la misma empresa que ha gestionado este espacio en los últimos tres años y había presentado una oferta para esta licitación junto a PAM, que ha quedado segunda, después de que la tercera aspirante, Torero 2000, fuera excluida por no presentar toda la documentación y además había recurrido el concurso ante el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (TACPA) que después de quince días no ha admitido el citado recurso lo que ha permitido proseguir con el procedimiento administrativo y adjudicarlo.

Tras relatar el largo proceso de esta adjudicación, Rivarés ha abundado en que "lo único que puede pasar es lo que el gobierno va a intentar hacer porque el gobierno ha cumplido sus plazos y quiere salvar ese espacio, pero no hay Parking Norte por ahora, que quede claro".

"ALUCINANTE Y POCO ELEGANTE"

A su parecer, tanta demora y los retrasos sufridos en la adjudicación "lo han complicado todo" a lo que se suma esta repentina renuncia que ha calificado de "sorprendente e inexplicable porque se podría haber producido ayer tras la reunión de la mesa de valoración".

Por ello, Rivarés se ha preguntado "qué ha pasado en siete horas después de la adjudicación para que ahora renuncien". "Es alucinante e inexplicable y muy poco elegante para con los zaragozanos el renunciar ahora".

También ha informado el consejero municipal que ha solicitado informes a los servicios jurídicos y técnicos para que digan las posibilidades de "salvar este espacio que parecen bastante pocas".

Cuando reciba dichos informes, el lunes de la próxima semana, entonces se tomará una decisión porque primero se tiene que reconocer la renuncia de la empresa y luego "ver qué puede pasar según los informes correspondientes".

Hay muy pocas posibilidades de que haya Parking Norte de la Expo, ha aventurado Fernando Rivarés para señalar que se escogerá la mejor, en el caso de que haya varias opciones en los informes encargados. "Puede que no haya ninguna opción puesto que se ha renunciado a ese derecho y hay que volver a convocar el procedimiento", ha apuntado.

Adjudicar este espacio al segundo licitador, que se PAM, "es algo a solventar por los servicios jurídicos y técnicos", ha recalcado.

RESPONSABILIDADES

Por otro lado, ha informado de que también ha encargado un informe en el que se detallen las responsabilidades que contraen los renunciantes para con la ciudad. "Las cobraremos sean legales o económicas y creo que hay un porcentaje económico sobre la oferta que hacían que deberán pagar a la ciudad por no ejecutar la adjudicación".

Asimismo, Rivarés ha subrayado que "pase lo que pase, habrá licitación del parking norte", ya sea ahora o en los próximos meses, ha dicho.

"Si se puede arreglar con el segundo aspirante o no, eso lo dirán los informes jurídicos, pero habrá procedimiento de adjudicación porque este espacio no es para las fiestas del Pilar, sino para cuatro años con la fórmula de dos años más otros dos renovables para todo el año y se tiene derecho a montar espectáculos en cualquier festividad o motivo. No se gana el Pilar, sino todo el año", ha aclarado.

La situación es "difícil para la ciudad", ha observado Rivarés quien ha enfatizado: "Haré lo que pueda, pero nada que no esté basado en informes técnicos y los que han renunciado tendrán que responder".