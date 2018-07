Empresarios turísticos del Maestrazgo ponen en marcha un programa de sensibilización sobre el consumo del agua

Actualizado 27/01/2006 18:08:25 CET

TERUEL, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Empresarios Turísticos del Maestrazgo pondrá en marcha este año un programa de sensibilización sobre el consumo de agua en la Comarca.

Editarán un folleto informativo para la población sobre el uso responsable del agua. Para sensibilizar sobre este asunto distribuirán reductores de agua para grifos y cisternas, entre todos los establecimientos y entre las particulares que lo soliciten, a coste rebajado gracias a la colaboración de la Comarca del Matarraña.

El presidente de la Asociación, Javier Oquendo, destacó que con estos aparatos se reduce un 30 por ciento, el consumo de agua, lo que podría suponer un ahorro de unos 150 litros diarios en una vivienda con cuatro personas.

Además la Asociación de Empresarios organizará diferentes encuentros de sensibilización, dentro del programa Agenda 21, que tiene entre sus objetivos la reducción en el consumo de agua y la depuración de todas las aguas.

Oquendo especificó que "en el Maestrazgo el agua no es un problema, no hay problemas de abastecimiento, pero porque tengamos no la vamos a tirar".

La Asociación cuenta con 50 miembros. Desde el año 2002 ha coordinado la recogida de aceites usados en los establecimientos socios, empresas de alojamiento y restauración. El año pasado puso en marcha un programa de sensibilización medioambiental entre sus miembros, elaboró una carta de compromiso medioambiental y editó distintas pegatinas y carteles para concienciar a hosteleros y clientes.