Escartín (Podemos), harto del "paripé", exige "compromisos reales" a Lambán y Rajoy

Publicado 19/04/2018 11:29:16 CET

ZARAGOZA, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Podemos Aragón, Nacho Escartín, ha exigido este jueves "compromisos reales, acuerdos" al presidente del Gobierno regional, Javier Lambán, y al jefe del Ejecutivo central, Mariano Rajoy, quienes este miércoles han celebrado una reunión bilateral con "fotos" de "vergüenza" para Aragón. Ha advertido de que "estamos hartos del paripé".

Ha declarado a los medios de comunicación que la bilateral ha concluido "sin acuerdos" y se ha llevado a cabo "sin preparar", restando valor al anuncio de inversión de 80 millones de euros para paliar los efectos de las riadas cuando "tenemos planes que no se han cumplido", por lo que "parece que se nos están riendo a la cara".

"Somos el último mono de las Comunidades autónomas", ha continuado Escartín, quien está "cansado" de que Lambán "vaya a Madrid para hacerse fotos" para aparentar que "hay un pacto entre caballeros" en un tono "muy amable".

Los diputados de Podemos Aragón "no venimos a la política para eso", ha aseverado Nacho Escartín, quien ha reclamado "acuerdos reales que beneficien a los aragoneses", recordando que las obras en el puerto de Monrepós no han acabado después de 20 años y que se anunció en 2015 un plan para afrontar las riadas con infraestructuras que "no se han hecho".