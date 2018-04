El Festival de Cine de Huesca obtiene su tercer reconocimiento de los Premios Oscar para su concurso documental

Publicado 05/04/2018 11:07:22 CET

HUESCA, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Festival Internacional de Cine de Huesca ha obtenido una tercera distinción por parte de la Academia de Hollywood para el apartado Documental. Desde la presente edición del certamen (la número 46 que se celebrará entre el 8 y el 16 de junio) los cortometrajes ganadores de los tres Premios Danzantes de sus respectivos concursos entrarán de forma directa en la preselección a los Premios Oscar.

De este modo, el concurso Documental se une al Internacional y al Iberoamericano que ya tenían esta distinción desde hace más de dos décadas. La cita oscense, además, ha anunciado la firma de un acuerdo con el Instituto Cervantes para la promoción y difusión del cortometraje tanto a nivel nacional como internacional. Dos muestras evidentes del potencial y prestigio de uno de los festivales más antiguos de España, han subrayado los organizadores del evento en una nota de prensa.

El festival altoaragonés se une de este modo a los Premios Goya y ZINEBI como únicos eventos cinematográficos en España con la cualificación de preselección para los Oscar en cortometraje documental. En el apartado de ficción se encuentran, además de Huesca, los Premios Goya y ZINEBI, los festivales de Gijón, Sitges, ALCINE y Animayo, este último para animación.

Desde la Academia de Hollywood se ha valorado positivamente el trabajo realizado en los últimos años por parte de la cita oscense; más de 200 cortos documentales en preselección en las cinco últimas ediciones, llegando a 350 este año.

Del mismo modo se ha tenido en cuenta el palmarés reciente donde aparecen trabajos como '9 days from my window in Aleppo', que además se alzó como mejor corto en los Premios del Cine Europeo; y también la categoría de los jurados, donde destacan nombres como la Premio Nacional de Cinematografía Lola Salvador, la periodista Rosa María Calaf o los realizadores Guillermo García López y Judith Colell, entre otros.

Este nuevo aval supone una excelente noticia para el equipo directivo, que ha destacado que "es una distinción por la que se lleva mucho tiempo trabajando y estamos muy orgullosos de que el trabajo de tantas personas y equipos a lo largo de toda nuestra historia siga dando sus frutos. Esto sólo nos reafirma en que se está trabajando en la línea correcta y que la internacionalidad del festival es incuestionable", ha afirmado el máximo responsable del Festival, Rubén Moreno.

ACUERDO DE COLABORACIÓN CON EL INSTITUTO CERVANTES

El Festival Internacional de Cine de Huesca ha anunciado también la firma de un protocolo de colaboración con el Instituto Cervantes. Con este acuerdo, ambas instituciones se comprometen a las realización de actividades de promoción y difusión cultural, especialmente enfocadas a la promoción del cortometraje iberoamericano a través de la red de centros que el Instituto cuenta en el exterior.

La aplicación de este protocolo es ya efectiva y se extenderá por un periodo de cuatro años, pudiéndose prorrogar en cualquier momento antes de su finalización por un nuevo periodo de cuatro años.

El Instituto Cervantes es la institución pública creada por España en 1991 para promover universalmente la enseñanza, el estudio y el uso del español y contribuir a la difusión de las culturas hispánicas en el exterior.

En sus actividades, el Instituto Cervantes atiende fundamentalmente al patrimonio lingüístico y cultural que es común a los países y pueblos de la comunidad hispanohablante. Está presente en 87 centros distribuidos en 44 países por los cinco continentes. Además, cuenta con dos sedes en España, la sede central de Madrid y la sede de Alcalá de Henares.

Entre los objetivos y funciones de esta institución se encuentra la realización de actividades de difusión cultural en colaboración con otros organismos españoles e hispanoamericanos y en este marco se encuadra el acuerdo firmado con la cita cinematográfica altoaragonesa.

El Festival Internacional de Cine de Huesca está patrocinado por Diputación Provincial de Huesca (DPH), Ayuntamiento oscense, Gobierno de Aragón y Fundación Anselmo Pié, con la colaboración de Obra Social 'la Caixa'.