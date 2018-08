Los Flamingos clausuran los conciertos del Festival Amante de Borja este domingo

Publicado 05/08/2018 9:30:18 CET

BORJA (ZARAGOZA), 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

La segunda edición del Festival Amante de Borja finalizará este domingo, 5 de agosto, con la actuación de Los Flamingos, que pondrán el punto y final a una cita que tiene el objetivo de llevar el mejor indie nacional a esta localidad zaragozana.

El grupo actuará de 13.00 a 14.30 horas para clausurar los conciertos musicales de este certamen, que dio comienzo el viernes, 3 de agosto, después de los buenos resultados de su estreno el año pasado, con más de 2.500 asistentes y el cartel de completo en todos los establecimientos hoteleros de la zona.

Este festival de música indie nació en manos de un grupo de vecinos voluntarios de la localidad y, junto con el Ayuntamiento de Borja y el apoyo de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) y el Gobierno de Aragón, han vuelto a organizar el certamen este año.

La programación musical se prolonga hasta este domingo. Por el escenario borjano han pasado grupos de la talla de Sidonie, Varry Brava, Shinova y Celtas Cortos, que encabezan un cartel al que se añaden The Noises, Ochoymedio Dj's, We Are Not Dj's, ME&Dj's, Facundo y Los Flamingos. De esta forma, la oferta es un 30 por ciento mayor que en la edición anterior.

El objetivo principal de sus promotores es crecer de manera sostenible, con un formato cercano, amable y sin masificaciones tal como su propio nombre indica, ya que 'amante' es un vocativo cariñoso muy extendido entre los vecinos de esta localidad. Para ello, la programación ha pasado este año de uno a tres días, incorporando nuevas localizaciones.

Además del escenario Ámbar, ubicado junto al camping de fútbol y que ha acogido conciertos al aire libre el sábado por la noche, y la plaza del Mercado, donde han tenido lugar las actuaciones del viernes y el sábado durante el día, se ha añadido en esta edición un nuevo escenario en pleno casco histórico. Una pequeña plaza con una decoración muy especial en formato de jardín vertical.

ZONA DE ACAMPADA

Asimismo, en esta segunda edición del Festival Amante se ha ampliado la zona de acampada, ubicada en la piscina municipal de la localidad, ofreciendo así un nuevo servicio de 'glamping': una zona con carpas privadas en las que hay disponibles camas con capacidad para dos o cuatro personas.

Adicional a esta mejora para el alojamiento de los visitantes, también se ha puesto en marcha este año una acción solidaria: se pueden comprar diferentes piezas de merchandising del festival y parte de los beneficios recaudados se destinarán a la Fundación Sancti Spiritu, para sufragar los gastos de ancianos con recursos económicos limitados que se alojan en el hospital borjano de esta fundación.

La programación musical ha sido ampliada con varias actividades culturales en la localidad. Además de la apertura de todos los museos durante el fin de semana, se ofrece una muestra de artesanía y artes plásticas este domingo en las inmediaciones de la plaza del Mercado y varias exposiciones con la música como protagonista, dos de ellas en el Museo Baltasar González.

Por otro lado, la oferta gastronómica del festival también se ha ampliado con una zona más grande, donde se han ubicado las 'foodtrucks' y donde también hay opciones para celiacos, veganos y vegetarianos. Las entradas están a la venta en Ticketea o través de la página web del festival a un precio de 20 euros y gratis para los menores de 12 años.