García Madrigal (PSOE) propone un Ayuntamiento "honrado y austero" para Zaragoza

El militante del PSOE y vicepresidente de las Cortes de Aragón, Florencio García Madrigal, ha presentado este sábado su precandidatura a las primarias del partido a la Alcaldía de Zaragoza, ciudad para la que ha propuesto un Ayuntamiento "honrado y austero" y "sin compromisos con ningún poder".

La campaña de los precandidatos ha comenzado este sábado con la presentación de dos de los tres aspirantes: García Madrigal y la consejera de Innovación, Investigación y Universidad del Gobierno de Aragón, Pilar Alegría. El martes ha sido el día elegido por la tercera candidata, Carmen Dueso, para presentar su candidatura.

García Madrigal se ha mostrado "feliz" por contar con dos 'contrincantes' como Alegría y Dueso porque "si no hay varios candidatos, no hay primarias", un proceso que, ha dicho, es reflejo de democracia.

Como seña de identidad, el vicepresidente de las Cortes ha considerado que es un candidato al que le "gusta mucho la gente" y llega "libre de pecado". Asimismo, ha asegurado que, por su parte, no cabe la posibilidad de establecer un acuerdo entre las candidaturas porque la suya es "autónoma" y no va a seguir "los intereses de ningún otro edificio --institución-- que no sea el del Ayuntamiento de Zaragoza".

"Era necesario que viniésemos a las primarias ligeros de equipaje, diciendo a viva voz que no hemos recibido ninguna aportación ni ningún compromiso de ningún tipo de poder", ha defendido García Madrigal, quien ha puesto de manifiesto la importancia de "reclamar democracia interna en el PSOE", donde actualmente "está distorsionada".

En concreto, el vicepresidente del Parlamento autonómico ha apostado por "un movimiento innovador de avance, poniendo energía y creatividad en hacer de Zaragoza un lugar ideal para sus habitantes, pero también que sea un centro de utilidad que preste importantes servicios a todos los aragoneses y que impulse la economía de toda la región".

En cuanto a la gestión del actual equipo de Gobierno de Zaragoza en Común (ZEC), García Madrigal ha insistido en su "insolvencia" al "asentarse en la bronca permanente". Ha criticado su "déficit democrático" porque "no están representadas todas las fuerzas políticas en las sociedades municipales", y ha tildado de "burla" sus presupuestos participativos y de "maltrato" la gestión de contratas.

ILUSIÓN

García Madrigal ha presentado este sábado su campaña bajo el lema 'Zaragoza ilusiona' en la sede del PSOE en la capital aragonesa, situada en la calle Conde Aranda. Allí ha estado acompañado del equipo con el que se ha presentado como candidato en las primarias.

Ha agradecido la asistencia de todos ellos y ha apuntado que forman parte de una candidatura "que no les ha prometido nada" porque su único camino es el de "cooperar". El lema, ha comentado, ofrece "un concepto universal": la ilusión, en el que "nadie se tiene que sumar porque todos están incluidos".

La candidatura de García Madrigal ya ha hecho público un primer 'programa corto' que recoge un total de 73 iniciativas, 56 de las cuales son generales; diez pretenden fomentar una ciudad verde, en la lucha contra la contaminación y el cambio climático; y otras siete buscan convertir Zaragoza en una ciudad tecnológica.

Algunas de estas medidas son fomentar el emprendimiento y la economía cooperativa, crear una oficina para la promoción internacional de empresas, apoyar el plan de internacionalización de la Universidad, fomentar actividades gratuitas para familias y jóvenes, mejorar los albergues municipales, construir nuevas zonas verdes e impulsar el tren de cercanías, entre otras. El programa completo se puede consultar en 'http://zaragozailusiona.es/'.

García Madrigal ha cerrado su discurso mostrándose "feliz por haber llegado hasta aquí" y asegurando que la Alcaldía de Zaragoza supondría "una gran oportunidad". "Este premio no tiene parangón con ninguno de los ofrecimientos de altas magistraturas que me pudieran hacer porque, para mí, la mayor magistratura es la Alcaldía de Zaragoza", ha concluido.