Gimeno está "en condiciones" de presentar "en menos de dos meses" el proyecto de ley de reforma de Sucesiones

Publicado 09/04/2018 14:03:01 CET

ZARAGOZA, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda y Administración Pública del Gobierno de Aragón, Fernando Gimeno, ha afirmado este lunes, en Comisión de las Cortes autonómicas, que no va esperar al dictamen de la Comisión Especial de Estudio sobre Sucesiones, constituida la semana pasada en el Parlamento aragonés, ya que estima que "está en condiciones" de presentar un proyecto de ley de reforma de este gravamen "en menos de dos meses".

A este hecho ha añadido que los plazos posteriores se establecerán por el Parlamento aragonés pero, no obstante, ha considerado que "es muy fácil abordar esta reforma". Estas consideraciones han sido expuestas por Gimeno en una comparecencia a petición de los Grupos de PP, PAR y Ciudadanos.

Sobre el plazo anunciado de dos meses para traer hasta la Cámara el proyecto de ley, Gimeno ha recordado que los grupos en el Gobierno "están en minoría" y que, por tanto, tienen que "definir la posibilidad de tener mayoría".

En este contexto, según Gimeno, "necesitamos que todos cedamos, unos y otros, para ver los escenarios". A continuación, ha señalado las últimas modificaciones realizadas sobre este impuesto por los últimos Gobiernos de la Comunidad y ha afirmado que "son conscientes de la situación de todas las comunidades autónomas", unos territorios en los que, según Gimeno, el impuesto de trasmisiones patrimoniales es mayor que en Aragón, aunque el de sucesiones sea menor.

"Porque no subimos el tributo de transmisiones, eso no me lo dicen", ha señalado a los grupos que piden modificaciones sustanciales en la normativa fiscal actual. En este sentido, Gimeno también ha expuesto la propuesta nacional "de que paguen todos y así pagan menos los que tienen más", tal y como ha señalado. "La intención del Gobierno es que los que no pagan hasta ahora sigan sin pagar y la propuesta técnica de Madrid es que paguen todos aunque sea poco", ha puntualizado.

INCUMPLIMIENTO

El diputado del PP, Antonio Suárez, ha comenzado asegurando que, desde 2015, "el Gobierno no ha corregido los errores", a lo que ha añadido que "durante dos años Lambán sigue incumpliendo su propuesta de no subir los impuestos".

Ha señalado que el Gobierno se ha adentrado en esta reforma "no por convencimiento", sino "porque se han quedado solos". También ha manifestado que no saben nada de las intenciones de la reforma, solo que entraría en vigor en 2019. En cuanto a los trámites, ha expuesto la posibilidad de que las dos plataformas que piden la disolución del impuesto puedan asistir como invitados.

"Nos sentimos incapaces de convencer al Gobierno PSOE-CHA sobre un cambio de posturas sobre este impuesto, el de los carburantes o de la nieve", ha comentado, a continuación, la diputada del PAR, Elena Allué, quien, también ha expuesto que "han sido muy beligerantes desde la ley del impuestazo".

"Al PAR no se le puede acusar de arribismo porque llevamos 20 años intentando modificar este impuesto", ha expuesto, a la vez que ha subrayado que durante su coalición con Marcelino Iglesias consiguieron bonificaciones de hasta el 55%.

Por su parte, el portavoz adjunto de Cs, Javier Martínez, ha planteado que le basta con el informe, que no hace falta crear una Comisión, ya que es un hecho que "retrasaría la presentación de la reforma", que, su vez, ha estimado que debería estar "encima de la mesa dentro de dos meses.

"El informe es demoledor y con él se puede trabajar en la reforma", ha añadido. "Realizamos una propuesta al Gobierno de Aragón de cuál es el punto de partida que queremos y hasta donde estamos dispuestos a ceder para sacar una reforma de impuesto de sucesiones", ha indicado Martínez.

UN ESPECTADOR

Desde el PSOE, Alfredo Sancho ha asegurado que se sentía "un espectador al margen", en relación al debate. Por ello, ha indicado al diputado de Ciudadanos que "el informe no son solo algunas páginas" y que "hay que coger de la primera a la última". "A muchos se les olvidan las reglas de gasto, se exige al Gobierno que no recaude, que más gaste más y preste más servicios y de mayor calidad", ha añadido.

Por su parte, el parlamentario de Podemos, Héctor Vicente, ha considerado que el informe "es suficientemente exhaustivo", así como que "clarifica muchas cosas". "Hemos tenido estas comparecencias repetidas y son un despropósito en sí, porque a todos los Grupos de la derecha le sobran los informes, las Comisiones" pero "no han traído una proposición de ley con la que solucionar las cosas", ha lamentado.

"Estamos asistiendo al gran casting para elegir los protagonistas de la película sucesiones", ha ironizado Gregorio Briz, desde el Grupo Mixto-CHA. "Cómo nos han podido hacer creer que es una patraña subir impuestos para mantener servicios sociales", ha lamentado el diputado de CHA que, también ha asegurado que "se habla de que el problema son veinte millones y cincuenta y dos ciudadanos".

DONACIONES

En otro orden de cosas, la Comisión ha debatido un texto de impulso de Podemos que reclamaba destinar "a gastos relacionados con el motivo original" las donaciones, en caso de que "se hubiera de modificar el estado de ingresos del presupuesto".

Desde el grupo proponente, Itxaso Cabrera ha reclamado que "se cumplan los objetos de los convenios". "Queremos evitar las trampas que a veces el consejero pone en marcha", ha manifestado esta portavoz durante la presentación de la iniciativa.

El texto no ha prosperado al recibir únicamente el apoyo del grupo proponente, mientras que PSOE, Ciudadanos y Grupo Mixto han votado en contra y PP y PAR se han abstenido. Desde el PP, Yolanda Vallés ha comentado que "en el fondo, lo que vemos es una pataleta de Podemos porque les han debido de engañar", mientras que el socialista Alfredo Sancho ha compartido "la intención", justificando su rechazo "porque se incrementa el techo de gasto y condiciona las prioridades de los centros gestores".

La portavoz del PAR en la materia, Elena Allué, ha mostrado "dificultades para entender de qué habla verdaderamente el texto" y, por parte de Ciudadanos, Javier Martínez ha apostado por "invertir todo el dinero allí donde el donante deseaba". Para Gregorio Briz (CHA), "si la aprobación supone el incumplimiento de la regla de gasto tenemos un problema técnico importante".