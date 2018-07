La tarifa del vertido "no subirá" en 2014 en Zaragoza

Actualizado 26/12/2013 15:29:02 CET

Foto: EUROPA PRESS

ZARAGOZA, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

El vicealcalde de Zaragoza, Fernando Gimeno, ha subrayado este jueves que la tarifa del vertido "no subirá" en 2014 en la capital aragonesa, para remarcar que "no sube ningún impuesto en la ciudad" para el próximo año.

Así lo ha asegurado Gimeno durante su visita a la Casa Amparo y tras la reunión del Gobierno de la ciudad en la que se ha decidido congelar la tarifa del vertido. "Se ha hecho ahora porque las alegaciones sobre la reglamentación del vertido culminaron el día 23 y no se pudo aprobar antes", de modo que ya está "en orden toda la fiscalidad de cara a que el presupuesto comience a aplicarse en enero".

El presupuesto se pondrá en marcha "a partir del 10 de enero", cuando se celebre el pleno municipal y se apruebe definitivamente, mientras que "hoy se ha resuelto la fiscalidad globalmente" con la decisión de congelar también la tarifa del vertido.

En la reunión del Gobierno de la ciudad también se ha abordado la cesión a Remar de una parcela municipal en Rosales del Canal, donde la asociación está construyendo un equipamiento. La entidad podrá poner el suelo público como garantía para acceder a un préstamo que les permita finalizar los trabajos.

Al respecto, Gimeno ha recordado que la decisión de ceder esta parcela es anterior y "es puramente administrativa". "Los informes de Urbanismo eran favorables", ha indicado, para observar que "no podemos hacer valoraciones políticas sobre hechos que son puramente administrativos. A uno le puede gustar o no, pero no podemos cambiar las normas porque a unos les guste más o menos por razones ideológicas", ha recalcado.