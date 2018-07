El Gobierno de Aragón autorizará a Zaragoza el préstamo de 24,8 millones si su endeudamiento es inferior al 110%

Publicado 13/07/2018 14:03:11 CET

ZARAGOZA, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia del Gobierno de Aragón, Vicente Guillén, ha manifestado que el Ejecutivo autorizará al Ayuntamiento de Zaragoza concertar una operación de crédito por 24,8 millones de euros, si el endeudamiento del consistorio es inferior al 110 por ciento porque "es lo que marca la legislación vigente".

Así lo ha señalado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, en la que Guillén ha recordado que el Ejecutivo autonómico y su Departamento son el órgano de tutela del Ayuntamiento de Zaragoza y en esta cuestión "no hay nada que negociar", sino que "si se cumple la ley, el Gobierno de Aragón dará la autorización y si no se cumple, no la dará".

Guillén ha enfatizado que el Ejecutivo autonómico "se mueve por criterios exclusivamente técnicos en cualquiera de las actuaciones que tiene con el resto de instituciones" y ha comentado que el 23 de junio se comunicó al Ayuntamiento de Zaragoza que había cumplido el plan económico financiero de 2017, según se plasmó en un informe final y tras el seguimiento realizado y la información aportada por el consistorio.

Ante la solicitud de autorización para concertar una operación de crédito por 24,8 millones de euros formulada por el Ayuntamiento de Zaragoza el 23 de marzo, el Gobierno de Aragón requirió el 1 de junio información complementaria al consistorio.

Según Guillén, se trataba de determinar si había aspectos que el Ayuntamiento de Zaragoza "no había contemplado y son susceptibles de computarse como deuda". El municipio remitió esa información el 19 de junio.

"A partir de esta fecha, nosotros tenemos que pedir informes a los órganos correspondientes del Gobierno de la nación, que nos van a tener que decir si los datos aportados por el Ayuntamiento de Zaragoza corresponden con la realidad o si hay algún otro ámbito que pueda aumentar la deuda del consistorio", ha relatado el consejero.

Ha añadido que será el Gobierno central quien "nos diga si el Ayuntamiento de Zaragoza está por encima del 110 por ciento o no" y el Gobierno de Aragón, cuando tenga esos datos, "tomará la decisión que técnicamente le aporten sus propios servicios".

Guillén ha remarcado que el Ejecutivo autonómico "se va a atener exclusivamente a criterios técnicos", algo que ha reconocido que le gustaría que ocurriera "a la inversa".

En este punto, ha traído a colación la petición de licencias para realizar obras en el edificio de los antiguos juzgados de la plaza del Pilar de Zaragoza, en la que "se vulnera todo lo que dice la normativa respecto a los actos reglados para no conceder la licencia", algo que no haría "nunca" el Gobierno de Aragón, ha sentenciado.