Abandonan a una niña india la pareja de españoles que la adoptó

Actualizado 30/08/2018 11:36:49 CET

ZARAGOZA, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón colabora con las autoridades indias para garantizar los derechos y el bienestar de la niña india adoptada a principios de año en la ciudad de Zaragoza y que ha sido entregada a los servicios sociales autonómicos al detectar los adoptantes que no tenía siete años, sino trece.

Fuentes del Gobierno de Aragón han informado a Europa Press de que "la niña está bajo protección del Gobierno de Aragón" en un centro del servicio de atención a la infancia y la adolescencia.

En un tuit, la ministra india de Desarrollo de la Mujer y el Niño, Maneka Gandhi, ha señalado que es "muy desafortunado" que una niña adoptada haya sido abandonada.

It is very unfortunate that the adopted girl has been abandoned in Spain. I have requested our Ambassador in Spain, Sh. D.B. Venkatesh Varma, to immediately send her back to India where we will ensure her rehabilitation and safe custody. pic.twitter.com/yH9NXGsClu