El Gobierno de Aragón no tiene "líneas rojas" para reformar el ICA, pero estima "imposible" una moratoria del impuesto

El consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón, Joaquín Olona, ha subrayado que en la negociación para la reforma del Impuesto sobre la Contaminación de las Aguas (ICA) "no hemos puestos ningún límite, ni línea roja", pero ha rechazado aplicar un moratoria, como pide la Red del Agua Pública de la Comunidad (RAPA), porque "técnica y jurídicamente es imposible".

Olona ha manifestado en declaraciones a los medios de comunicación que esto "no debe entenderse como una posición intransigente del Gobierno o de este consejero" porque "no es una cuestión de voluntad política, sino de que no nos podemos comprometer a hacer algo que es imposible".

Así se ha pronunciado en declaraciones a los medios de comunicación, tras reunirse, junto con el presidente de la Comunidad, Javier Lambán, con la Red del Agua Pública de Aragón (RAPA), primero, y después con la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP), que habían pedido este encuentro para hablar sobre el ICA. Las sesiones han tenido lugar en el Edificio Pignatelli, sede del Ejecutivo autonómico.

El consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad ha asegurado que el Gobierno "comparte muchos puntos, tanto con la RAPA, como con la FAMCP", algo que "constata" que "hay mucha desinformación y confusión", al tiempo que ha subrayado la "responsabilidad" de ambas organizaciones, que acudirán a la reunión de la mesa técnica que se celebra este jueves para hablar sobre la reforma de este impuesto.

En el caso de la FAMCP, han solicitado "la necesidad de asegurar la solidaridad territorial", ha relatado Olona, porque "estamos ante una cuestión de carácter autonómico en la que es imprescindible tener en cuenta todas las sensibilidades y especialmente la de todos los municipios de Aragón".

Además, ha continuado, "todos estamos de acuerdo", también la RAPA, "en que se trata de modificar una ley aprobada en 2014 por una amplia mayoría, prácticamente con la unanimidad de las fuerzas políticas", y por eso cualquier cambio "se tiene que sustanciar en una modificación de la ley, algo que corresponde a las Cortes".

PARLAMENTO

Olona ha esgrimido que "todo el trabajo que estamos haciendo tiene que ir dirigido a facilitar eso" porque "en ningún modo" se puede sustituir al Parlamento autonómico. Sobre las propuestas de la RAPA, ha asegurado que "algunas cuestiones las hemos hecho, las estamos haciendo y creo que estamos cerca de tener que ponernos de acuerdo".

En este sentido, ha coincidido en el "sobredimensionamiento" de las obras proyectadas y en que "ha habido errores en el pasado", pero ha rechazado la moratoria y se ha mostrado más partidario de mantener el ICA como impuesto porque "la fórmula de la tasa no es la mas adecuada, tampoco en términos de justicia".

No obstante, ha comentado que el Ejecutivo está "abierto al diálogo para discutir todas las cuestiones con el objetivo final de que la propuesta que se traslade a las Cortes sea lo más consensuada posible" ya que es preciso "llegar a una solución que sea robusta y estable y para eso debe ser de consenso".

A su entender, la reforma que plantea al Gobierno es compatible con los planteamientos de la RAPA y ha opinado que en estos momentos existe "diálogo con ideas concretas encima de la mesa", así como una fecha, mediados de marzo, para finalizar el trabajo de la mesa técnica, según acordó el Ejecutivo con Podemos para poder iniciar la tramitación del Presupuesto de la Comunidad de 2018.

Olona ha dicho que "desde el Gobierno trabajamos con esa idea", pero ha aclarado que "va a ser imposible que entonces esté la ley modificada", sino que se persigue un acuerdo que se pueda trasladar a las Cortes de Aragón.

RESPETAR LAS REGLAS DEL JUEGO

Respecto a su participación en la mesa técnica como ha pedido la RAPA, la ha descartado ya que "hay que ser respetuoso con las reglas del juego que hemos establecido con todos los competentes" de la misma y "eso no estaba previsto".

Ha añadido que esto "no impide que llevemos a cabo cuantas reuniones bilaterales o entre más miembros para hablar con todos los interlocutores y agentes que tienen algo que decir en esta cuestión, pero sin alterar las reglas del juego a las que debe responder esa mesa".

Olona ha subrayado que el Ejecutivo se ha comprometido a impulsar una propuesta concreta de reforma a través de un proyecto de ley que se remitirá a las Cortes, para lo que "hay que seguir trabajando" con la finalidad de lograr "una modificación en profundidad de la ley, recogiendo las distintas sensibilidades".