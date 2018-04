Aragón destinará 90,5 millones al Plan de Mejora de la Empleabilidad Joven

Actualizado 06/04/2018 15:32:22 CET

Lambán ha presentado esta iniciativa para el periodo 2018-2020 que pretende reducir el paro en los menores de 35 años

El Gobierno de Aragón ha anunciado la puesta en marcha del Plan Aragonés para la Mejora de la Empleabilidad Joven 2018-2020. Esta iniciativa cuenta con un presupuesto de 90.585.000 euros para los tres años, 30.395.000 para 2018.

La presentación del Plan se ha realizado este viernes, en el Centro de Tecnologías Avanzadas (CTA) de Zaragoza, con la participación del presidente de Aragón, Javier Lambán; de los secretarios generales de UGT y Comisiones Obreras (CC.OO.) en Aragón, Daniel Alastuey y Manuel Pina, respectivamente; del presidente de Cepyme-Aragón, Aurelio López de Hita; del de CEOE Aragón, Fernando Callizo, y de la consejera de Economía, Industria y Empleo, Marta Gastón.

Lambán ha subrayado la importancia de esta medida. "A estas alturas, superada la crisis en términos de recuperación del índice de Productor Interior Bruto (PIB), no podemos decir que se hayan cerrado todas las grietas, ya que hay una situación de desigualdad en la sociedad muy superior a la que existía antes de la crisis, con brechas importantes, con heridas que están sin cerrar, y que constituyen uno de los principales problemas que hay en nuestro país".

Ha recalcado que uno de los principales factores inductores de la desigualdad es el paro y la precariedad del empleo que se genera. Estos factores afectan "sobre todo" a algunos sectores como las mujeres, mayores o jóvenes.

No obstante, ha agregado que cuando se habla de jóvenes no se hace sólo de una "brecha sectorial" sino de "una brecha generacional". Ha considerado que si hay algo que está produciendo efectos "muy perversos" en la "salud del sistema" es la situación de "miles de jóvenes" del país que no han tenido "perspectivas vitales ciertas".

"Por eso, el Gobierno de Aragón, junto con los agentes sociales, se ha planteado este Plan para la Mejora de la Empleabilidad Joven que consta de 35 medidas con una inversión de unos 90 millones de euros a lo largo de los años 18, 19 y 20", ha explicado Lambán.

Ha añadido que una de las medidas más llamativas es la subvención de los costes de la Seguridad Social para la generación de contratos estables de al menos 24 meses, pero con garantías de calidad en el empleo y sin que eso signifique disminuir el número total de los trabajos de la empresa y con bonificaciones especiales para colectivos como mujeres o empleo generado en localidades de menos de 5.000 habitantes.

El jefe del Ejecutivo también ha destacado otras medidas como las que tiene que ver con formación profesional, retorno de jóvenes que se han tenido que marchar fuera de la región o formación en sectores de la producción que en estos momentos son deficitarios de empleo, por ejemplo, los que tienen que ver con tecnologías avanzadas, contenidos digitales, automoción o agroalimentación, que son capaces de ofertar más empleo del que existe a su disposición.

Ha precisado que se ha elegido el CTA para presentar esta iniciativa por tratarse de un centro pionero del INAEM que está tendiendo "excelentes resultados" con unos 2.000 alumnos al año. En este espacio se va analizando el mercado en lo que se refiere a TIC y contenidos digitales y se forma a los futuros profesionales de estos sectores.

CRECIMIENTO

"En un contexto no exento de dificultades en el conjunto de España y muy marcado todavía por la desigualdad, Aragón puede sentirse satisfecho porque el crecimiento económico se está produciendo en la región en mayor medida que en el conjunto del país". De esta forma, Javier Lambán ha recordado que hace pocos días llegaba la noticia de que la región es la Comunidad en la que más crecimiento se produjo en 2017, una situación que se prevé se pueda repetir en 2018.

"En términos de empleo, sin entrar en la calidad, lo cierto es que somos una de la comunidades donde más y mejor está funcionando la generación de empleo, la caída del paro y la afiliación a la Seguridad Social". Ha dicho que la existencia de un diálogo social "muy fluido" tiene mucho que ver con que en Aragón los datos económicos y de empleo sean mejores que en otras regiones.

Ha reconocido que le gustaría que Aragón llegara a ser la primera comunidad que lograra el pleno empleo, pero también la primera donde la recuperación de cotas de igualdad anteriores a la crisis fuera "una realidad".

21.129 PARADOS

La consejera de Economía y Empleo, Marta Gastón, ha expuesto que el objetivo del Plan, que tiene 35 medidas diferentes, es mejorar la empleabilidad y fomentar la contratación de los 21.129 parados de hasta 35 años registrados en Aragón. Este colectivo supone el 30,31 por ciento del total de desempleados de la región.

Este año, el Plan cuenta con un presupuesto de 30.395.000 euros que permitirá desarrollar las 35 medidas agrupadas en tres ejes: mejora de la empleabilidad (6.640.000 euros), acompañamiento hacia la inserción laboral (13.760.000 euros) y oportunidades de Contratación y de emprendimiento (9.995.000 euros).

Entre las medidas que recoge el Plan, Gastón ha incidido en que se creará una línea de ayudas equivalentes a los costes de la Seguridad Social para impulsar la contratación de calidad de los jóvenes residentes en Aragón. Deberán ser contratos indefinidos o con duración inicial mínima de 24 meses, y suponer un incremento neto de la plantilla total. Ha confiado en que las convocatorias públicas para estas ayudas puedan estar publicadas antes del verano.

También se ponen en marcha programas de recualificación del talento joven hacia sectores estratégicos, programas experimentales para financiar proyectos, un programa de recién egresados para universitarios, otro de formación profesional dual y una iniciativa de orientación profesional.

Asimismo, ha apuntado que para facilitar la evaluación continua del Plan, que será "mutable y dinámico", se va a contar con un Observatorio Aragonés del Empleo Joven.

EL COLECTIVO "MÁS CASTIGADO"

El secretario general de UGT-Aragón, Daniel Alastuey, ha considerado que el Plan es "necesario", ya que pretende solucionar "muchos problemas" del que es "probablemente" el colectivo "más castigado por la crisis".

"Un problema del mercado de trabajo en Aragón es que nuestra población activa no sólo ha disminuido sino que ha envejecido. Los menores de 35 años son la cuarta parte de la población activa y sin embargo son sólo el 23 por ciento de los ocupados y un 38 por ciento de los parados". Por ello, ha sostenido que el principal problema está focalizado en los jóvenes que sufren "mucho más el desempleo" que el conjunto de la población.

El secretario de CC.OO.-Aragón, Manuel Pina, ha hecho hincapié en la importancia del diálogo social para poner en marcha este tipo de planes que inciden en "cuestiones concretas" para mejorar "situaciones específicas". Ha comentado que el 2012 ya empezaba a haber datos positivos que indicaban la salida de la crisis, pero ya se sabía que las desigualdades iban a ser "profundas".

"Hay una serie de colectivos que no sólo han sufrido más la crisis mientras se estaba produciendo sino que en la salida de la crisis se han quedado atrás, por eso en estos colectivos son los que tenemos que tratar de una manera específica", ha apostillado. Ha resaltado la importancia de que este Plan sea moldeable para poder llegar a colectivos concretos dentro de los jóvenes.

MEDIDAS CONCRETAS

El presidente de Cepyme-Aragón, Aurelio López de Hita, ha mencionado que este Plan tiene 35 medidas concretas para hacer frente a la "problemática" que tienen los jóvenes en el mercado laboral. "Con esta iniciativa se ha intentado llegar a todos los casos concretos que se pueden plantear".

En la misma línea se ha mostrado el presidente de la CEOE-Aragón, Fernando Callizo, quien ha concretado que son muchos los sectores los que necesitan empleados con una cualificación concreta.