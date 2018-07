El Gobierno estudia concertar el Bachillerato "a medio plazo" y según necesidades de escolarización y presupuesto

Actualizado 25/11/2011 14:56:06 CET

La consejera afirma que la ley de autoridad del profesor se presentará "dentro de poco" en las Cortes

ZARAGOZA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, Dolores Serrat, ha manifestado que están estudiando concertar el Bachillerato "a medio plazo" en los centros que tienen concertada la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) para favorecer que quienes estudian en ellos puedan seguir el Bachillerato "sin que sea gravoso para los padres".

No obstante, ha puntualizado que se hará tras definir las necesidades de escolarización y según las disponibilidades presupuestarias, "pero eso no significa detraer fondos de la escuela pública". Actualmente, ha agregado, hay casi 1.200 alumnos matriculados en centros "que no tienen concertado el Bachillerato".

También ha recordado que los conciertos existentes en Aragón están vigentes hasta el curso 2012-2013 y "seguirán hasta entonces", "pudiendo establecer algún tipo de modificación, si las circunstancias lo aconsejan".

La consejera ha señalado que actualmente solo Navarra tiene concertado el Bachillerato, "con números muy por encima de los que fija el Estado" y en el caso de la Comunidad de Madrid está concertada la formación profesional.

Al respecto, ha dicho que "también estamos estudiando vías de concertación de títulos" de FP, "sobre todo los que no se dan en la pública" y ha indicado que en estos momentos hay ocho centros con el Bachillerato concertados y 22 con ciclos formativos concertados en Aragón, todos ellos heredados de cuando los gestionaba el Ministerio de Educación.

La consejera no ha descartado tampoco acudir a los convenios en los casos "que así lo justificara la demanda y las necesidades de escolarización, siempre que lo permitieran las disponibilidades presupuestarias" y la situación "no está fácil".

CAMBIOS PAUSADOS

Dolores Serrat ha querido "tranquilizar" porque "los cambios se producirá de forma pausada" y "la primera prioridad es la pública", aun que "en ese concepto de pública incluimos también a la concertada".

En este sentido, ha argumentado que "la sociedad debe dotar adecuadamente" a todos los centros sostenidos con fondos públicos, con el objetivo de que "los jóvenes continúen en el mundo educativo el máximo tiempo posible".

En esta línea, ha precisado que su voluntad es "resolver algunas de las desigualdades que en estos momentos hay", "buscando el momento oportuno", y ha observado que estudian "extender algunos programas educativos a la escuela concertada", como los programas de gratuidad de libros de texto y las becas de comedor.

"Ahí va a haber un cambio de política", de forma que "no va a haber financiación de parte del menú de comedor para todos", y con el ahorro que se obtenga "se aumentarán las becas de comedor y se llevará a los centros concertados". También "estamos dispuestos a ampliar en la concertada la gratuidad de los libros de texto".

EDUCACIÓN INFANTIL Y DE ADULTOS

La consejera ha explicado que en educación infantil, en el ciclo de 0 a 3 años, "la concertación generalizada es prácticamente inviable" y "se va a seguir trabajando con el régimen de convenios con los ayuntamientos y comarcas para la financiación del personal".

Según ha precisado, la mayoría de los centros de infantil de primer ciclo son gestionados por entidades mercantiles y la legislación "no prevé la concertación con entidades de lucro". "Otra cosa es que se pueda ir a régimen de conciertos puntuales, cuando lo requieran las necesidades de escolarización".

Respecto a la educación permanente, ha dicho que no se puede hablar de régimen de conciertos sino de convenios y ha apostado por "concentrarla" puesto que "quizá" hay "exceso de vías", para comentar que solo dos entidades sociales tienen convenio, "y el resto tienen subvenciones", con "grandes diferencias en el reparto de las ayudas y subvenciones".

Por otra parte, se ha comprometido a trasladar los resultados de la Mesa de Educación, tanto al Consejo Escolar de Aragón como a las Cortes, cuyos trabajos, "aun con discrepancias ideológicas, parece que avanzan" y "la ley de autoridad del profesor creo que dentro de poco estaremos en condiciones de meterla en trámite parlamentario" ya que "en estos momentos está en análisis en el Consejo Escolar".

PRIORIZAR LA PÚBLICA

La diputada del PSOE, Maite Pérez, ha pedido a la consejera que "no lleve el ahorro para la privada, sino donde se necesita, donde hay unas necesidades claras, como es el caso de las entidades" que trabajan en educación permanente porque "su prioridad debe ser la educación pública".

Sin embargo, "nos preocupa y nos inquieta su discurso poniendo en la misma balanza la educación pública y la privada" porque "ustedes le dan la vuelva y priorizan la privada", una "falta de sensibilidad con lo público", cuando la inversión en la pública debería ser "pionera y prioritaria".

La diputada ha sostenido que la gratuidad de libros de texto ya está en la concertada y ha mostrado su satisfacción por "que diga que no va a concertar la infantil", para recordar que gracias a los convenios con entidades locales impulsados por el Gobierno socialista hay 191 centros de infantil que permiten escolarizar a más del 30 por ciento de niños de 0 a 3 y a más del 55 por ciento de los mayores de dos años.

"Ese es el camino, el que había abierto el PSOE" y ha propuesto ampliar los colegios de infantil y primaria con aulas para niños de dos.