El Gobierno municipal se solidariza con el paro de los taxistas afirma Rivarés

Publicado 30/07/2018 13:09:46 CET

ZARAGOZA, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Economía y Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza, Fernando Rivarés ha afirmado este lunes, durante un acto en el Parque Bruil, que desde el Gobierno de la ciudad no se van a establecer servicios mínimos de taxis, ya que no se trata de un "servicio municipal" con lo cual el Consistorio "no tiene nada que decir". Asimismo, el consejero ha asegurado que el Gobierno municipal apoya y se solidariza con este paro.

"La asociación de taxis envió un comunicado a la institución contando lo que iban a hacer, nos dimos por enterados", ha comentado..

"Hay que aclarar algunas cosas, primero, esto es un paro más que una huelga puesto que la mayoría de los taxistas son autónomos, por lo tanto, el ayuntamiento lo único que hace con los taxis es dar licencias, no es un servicio municipal, ni el Consistorio participa directa o indirectamente, no tenemos nada que decir ni mínimos que decretar".

Rivarés ha recordado además que el Ayuntamiento de Zaragoza informó negativamente cuando recibió unas 200 peticiones de licencias VTC (las utilizadas por compañías como Uber o Cabify para operar), "porque en su mayoría estaban cayendo en las manos de las grandes multinacionales" y, finalmente su aprobación fue rechazada por la Diputación General de Aragón.

"El debate al final no es si taxi solo o taxi y VTC, el debate es autónomos que se ganan la vida o las zarpas de las grandes multinacionales y desde el Gobierno preferimos autónomos en los taxis que grandes empresas multinacionales dirigiendo coches por la ciudad", ha manifestado el consejero.

Rivarés también ha querido señalar que "la situación en nuestra ciudad no tienen nada que ver con la que se vive en ciudades como Madrid o Barcelona por razones obvias de importancia turística y de dimensión de población, lo que hacen nuestros taxistas es solidarizarse con sus compañeros y el Ayuntamiento también se solidariza con todos ellos".

Esta medianoche ha comenzado en Zaragoza una huelga de taxis para solidarizarse con la situación de sus compañeros en Madrid, Barcelona y otras ciudades, y para protestar por la concesión de licencias VTC sin respetar la ratio de 1 por cada 30 licencias de taxi que estipula le legalidad vigente.

Por su parte, la Asociación Provincial de Auto-taxi de Zaragoza (Apatz), que congrega al 95 por ciento de estos profesionales, va a mantener activo el 10 por ciento de la flota, únicamente para servicios de urgencia, desplazamientos de discapacitados o ancianos.