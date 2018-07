Habana Teatro presenta en Borja el espectáculo 'Ay, Tequeté', con canciones para todos los públicos

Actualizado 26/12/2009 10:05:26 CET

BORJA (ZARAGOZA), 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

La compañía Habana Teatro presenta hoy sábado, 26 de diciembre, en la localidad zaragozana de Borja su espectáculo '¡Ay, Tequeté'!, con canciones en vivo y animación para todos los públicos. La representación tendrá lugar en el Teatro Cervantes a las 17.00 horas y supone la primera aventura musical de Habana Teatro en colaboración con la compañía Garabaita.

'¡Ay, Tequeté!' es un mosaico musical, mezcla de sonidos y ritmos como la rumba, el son, el rap, la trova, el rock y el reggae. Además, recientemente, la compañía también ha editado un disco con el mismo nombre en el que se reúnen todas las canciones del espectáculo.

También para público infantil y familiar es la obra que se podrá ver hoy, a las 17.00 horas, en el Teatro Municipal Miguel Fleta de la localidad zaragozana de Utebo, 'El sable y la paloma', que correrá a cargo de la compañía Teatro de Malta.

Se trata de una comedia en la que los niños, a través del juego teatral y la sonrisa, se introducen en una norma básica: todo el mundo tiene los mismos derechos y libertades, incluso si no habla el mismo idioma, si no tiene el mismo color de piel, si no piensa de la misma manera, si es más pobre o más rico o si es de otro país.

Asimismo, hoy en el Palacio de Congresos de Boltaña (Huesca), a las 19.00 horas, tendrá lugar el recital de piano del Dúo Tena Manrique, que interpretará 'Los sonidos de la historia', con obras de Schubert, Mozart, Schumann, Beethoven y Brahms.

En Ejea de los Caballeros (Zaragoza), a las 21.30 en el Teatro de la Villa, Alejandro Monserrat Grupo ofrecerá el concierto titulado 'Luz de Gas', una combinación de música y danza de flamenco mediterráneo que estrenó en la sala barcelonesa de igual nombre.