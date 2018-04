El PAR reclama la bilateralidad financiera del Estatuto sin descartar una Hacienda foral

Actualizado 17/04/2018 13:56:29 CET

ZARAGOZA, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario del PAR de las Cortes de Aragón, María Herrero, ha reclamado este martes que se ponga en marcha, "a la mayor brevedad posible", el artículo 108 del Estatuto de Autonomía, que prevé la firma de un convenio bilateral de financiación con el Gobierno de España dentro del régimen común, sin descartar una Hacienda foral propia.

Ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha justificado la iniciativa por la necesidad de "defender el bienestar y la calidad de vida de los aragoneses".

Llevará a la sesión plenaria de este jueves, una proposición no de ley en este sentido, en la que apela a la disposición adicional tercera del Estatuto para defender los derechos históricos de Aragón, en el marco de la Constitución, y recuerda que las Cortes aprobaron en 1996 una resolución en este sentido, del mismo modo que un dictamen en 2001 sobre la mejora de la financiación autonómica.

La portavoz adjunta del PAR ha animado a aprobar la PNL por unanimidad "porque lo único que puede dar fuerza a Aragón es la unión; si tenemos claras cuatro cuestiones fundamentales podemos ir avanzando", añadiendo que "recordando quiénes somos y de dónde venimos a lo mejor tenemos más claro adónde vamos".

Herrero ha argumentado que en virtud de un precepto similar a la disposición adicional tercera del Estatuto, País Vasco y Navarra cuentan con un sistema de financiación propio, que "Aragón podría haber tenido si hubiese habido voluntad política de los distintos Gobiernos", pero "no ha sido así".

"Nosotros mismos decidimos entrar en el régimen de financiación común, pero en los primeros borradores del Estatuto se decía que Aragón se reservaba la posibilidad de tener Hacienda foral propia en el caso de que el sistema común no fuera satisfactorio", aunque "al final la redacción quedó de otra manera". La parlamentaria ha aseverado que "tuvimos en su día una Hacienda propia y nos la arrebataron".

CUPO COMPLEMENTARIO

Mar Herrero ha continuado diciendo que el artículo 108 es "un cupo complementario, un acuerdo complementario al régimen común, siendo conscientes de que en el régimen común Aragón no tiene un trato justo", de forma que los aragonesistas de centro no promueven "privilegios ni asimetrías", sino que la financiación "dé respuesta a las necesidades de Aragón" porque "año tras año vemos que no es justa para dar respuesta al coste de los servicios".

Ha rechazado "la filosofía del café para todos, que no sirve porque todos no somos iguales" y ha emplazado a "dar una respuesta justa a las peculiaridades de Aragón".