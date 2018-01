Incertidumbre y preocupación en Figueruelas ante el conflicto del convenio de Opel

Publicado 26/01/2018 15:29:57 CET

El alcalde de la localidad confía en que las partes lleguen a un acuerdo ante la importancia "bestial" que tiene la planta para Aragón

ZARAGOZA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Figueruelas, Luis Bertol, ha destacado la "incertidumbre y preocupación" que existe en la localidad zaragozana ante la falta de consenso por parte de los representantes de los trabajadores y de la dirección de Opel en la negociación del convenio colectivo. No obstante, ha confiado en que finalmente lleguen a un acuerdo sobre las condiciones laborales de los trabajadores de la factoría del municipio.

"Desde el Ayuntamiento vivimos estos momentos con mucha incertidumbre y preocupación, pero no perdemos la esperanza, creemos que hay cierto margen de maniobra y que apelando a la responsabilidad de las partes siempre se han podido llegar a acuerdo y esta ocasión no va a ser diferente", ha explicado Bertol en declaraciones a Europa Press.

Ha incidido en que espera escuchar pronto la noticia de que hayan llegado a algún acercamiento y finalmente a un acuerdo. Ha recordado que la importancia y el peso que tiene Opel, no sólo en Figueruelas sino en el conjunto de Aragón, es "bestial", ya que son "miles de empleos directos e indirectos". Ha considerado que los números son "tan importantes" que "hay que buscar una solución sí o sí".

"No hay otra opción, en mi ecuación hoy por hoy no está que no haya una solución, por lo que apelo a la responsabilidad de todas las partes para que lleguen a un consenso y puntos de acuerdo, Opel Corsa y Fiegueruelas forman un matrimonio perfecto, por lo que tampoco está en mis previsiones que este vehículo se marcha de la localidad", ha aseverado.

De esta forma, ha resaltado los estándares de calidad que tiene la planta de Opel en su producción y la responsabilidad que tanto los trabajadores como la dirección han demostrado tener durante muchos años.