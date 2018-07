IU presentará una enmienda de devolución a la reforma de Sucesiones y desea que Lambán "no siga adelante" con ella

Publicado 15/06/2018 15:23:02 CET

ZARAGOZA, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La agrupación de Izquierda Unida (IU) en las Cortes de Aragón presentará una enmienda de devolución al proyecto de ley de reforma del Impuesto de Sucesiones y Donaciones en la Comunidad, cuyo debate de toma en consideración está previsto para el próximo 28 de junio, respecto al que la diputada de IU Patricia Luquin ha deseado que el presidente aragonés, Javier Lambán, "no traiga ese proyecto" para su debate.

Así se ha pronunciado en rueda de prensa, tras darse a conocer este viernes el acuerdo alcanzado entre PP y PSOE y también de los socialistas con el Partido Aragonés para sacar adelante la reforma, tras el acuerdo inicial del PSOE con Ciudadanos, que supone elevar la exención del impuesto de Sucesiones hasta los 500.000 euros.

La diputada de IU ha opinado que el impuesto de Sucesiones no debería reformarse en Aragón ya que actualmente afecta al 10 por ciento de la población y por eso "no es un debate de interés general".

Sin embargo, "la derecha ha conseguido que Lambán entrara a negociarlo", a pesar de lo cual "no hay nada que sea inamovible" y "está todo abierto", "desde la retirada de ese acuerdo" del PSOE con PP, PAR y Cs y que no llegue a debatirse la toma en consideración el próximo día 28, a "la posibilidad de sentarse a hablar y trabajar con la izquierda", ha relatado.

A su entender, es el PSOE quien tiene que "mover ficha" y decidir "con quién quiere seguir desarrollando políticas, también en el ámbito fiscal".

Ha añadido que si se mantiene el debate del próximo 28 de junio, como "no compartimos" la propuesta de modificación "que hace la derecha", IU, "en coherencia", presentará una enmienda de devolución del proyecto de ley, con la que "daremos la oportunidad" al Gobierno de retirarla.

ALTERNATIVAS

Luquin ha expuesto que, a partir de ahí, "veremos qué se pone encima de la mesa" y "si hay posibilidad de presentar otras alternativas", para remarcar que "IU siempre se sienta a negociar, lo que no significa que lleguemos a acuerdos", ha apuntado respecto a la propuesta conjunta que plantean Podemos y CHA para tratar una reforma alternativa de la izquierda.

La parlamentaria ha subrayado que partiendo de que IU "considera que no debería haber reforma", siempre "va a escuchar más atentamente una propuesta de Podemos y CHA", que de la derecha, que "no compartimos ni en la forma, ni el fondo".

Para Luquin, la mesa de negociación debería ser a cuatro, es decir, de PSOE, Podemos, CHA e IU, porque estas tres últimas formaciones sin el PSOE "no sumarían" mayoría parlamentaria. No obstante, ha señalado que "nosotros nos sentamos a hablar siempre", aunque esa no es la cuestión, sino "qué decisión quiere adoptar el PSOE y con quién".

La diputada se ha preguntado si los socialistas "han medido las consecuencias que puede tener una decisión de este calado", no solo por lo que se deja de recaudar, "sino a quién se deja de recaudar", ante una reforma "de clase", que afecta a "la capacidad de tener recursos para aplicar políticas públicas".

En este punto, ha sostenido que esta "no es una cuestión de justicia territorial, sino de justicia social" y este asunto "no tendría que haber tenido recorrido", para considerar "preocupante" que Lambán "haya pactado una reforma desde la derecha y con la derecha".

Por eso, Luquin ha incidido en que el PSOE en Aragón "tiene que decidir si quiere mirar a la derecha o a la izquierda" y "ojalá Lambán tome nota y no traiga a debatir la reforma". La diputada también ha indicado que posee una "comunicación muy fluida con Podemos y CHA" en esta materia, pero ha esgrimido que "hay pasos previos antes de hablar de una propuesta alternativa".

La diputada de IU también ha comentado que el Gobierno central del PSOE, con Pedro Sánchez a la cabeza, "tiene la oportunidad de terminar el debate con una armonización fiscal" de este impuesto, que es competencia estatal.