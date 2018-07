Javier Lambán afirma que no es "frentepopulista" y no buscará acuerdos "para excluir a nadie"

Publicado 15/06/2018 12:01:59 CET

ZARAGOZA, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha aseverado este viernes que no es "frentepopulista", manteniéndose "firme" en sus "convicciones socialdemócratas". No buscará alianzas "para excluir a nadie" y siempre promoverá pactos con "todas las fuerzas que estén dispuestas a ello".

Lo ha afirmado en la sesión plenaria de las Cortes de Aragón, en respuesta a una pregunta del secretario general de Podemos, Nacho Escartín. "No he sido nunca populista", ha subrayado Lambán, quien ha opinado que, sin serlo Podemos, la formación morada sí se ha aproximado "mucho" a esa posición "cuando han alentado el impago de impuestos". Ha dejado claro que no se arrepiente "en absoluto" de buscar alianzas con las fuerzas que le son "afines", que le invistieron en 2015, lo que seguirá haciendo.

Ha dicho que, "si ser de izquierdas es aplicar políticas de igualdad cuando se gobierna", Lambán tiene el "privilegio" de presidir el Gobierno que más ha incrementado las dotaciones presupuestarias para reforzar los derechos y servicios públicos con el apoyo de la formación morada, recalcando que no desconfía "absolutamente nada" de Podemos Aragón. Ha celebrado que este partido abra "la ventana" para negociar los Presupuestos autonómicos de 2019 tras "muchas dudas".

JUSTICIA TERRITORIAL

En opinión de Lambán, Podemos se equivoca en su posición sobre el impuesto de Sucesiones, indicando que la propuesta de reforma del Gobierno de Aragón atañe a la "justicia territorial" a través de la armonización fiscal porque no puede admitir que los aragoneses paguen más por este impuesto que el resto de los españoles.

Lambán ha dicho que por mucho que la reforma de Sucesiones suponga un recorte de los ingresos autonómicos, "tenemos margen" para aumentar la inversión social "en la misma proporción que los años anteriores, incluso para financiar la renta social básica", algo que "incomprensiblemente" Podemos ha estado "bloqueando".

Ha urgido a Escartín a comenzar a negociar ya los Presupuestos de 2019 y a valorar "lo que significa que en Madrid haya un Gobierno socialista en este momento", lo que supone "una ventana de oportunidad".

"CHARRAR DE TODO"

Por su parte, Nacho Escartín ha preguntado a Lambán si desconfía de Podemos, recordando que este partido ha apoyado las leyes más importantes de esta legislatura.

Ha extendido la mano a Lambán para que "rectifique" y vea que "puede alcanzar acuerdos con esta parte del hemiciclo" y, por otra parte, ha emplazado al presidente a mejorar "la mala relación que tenemos en el Ayuntamiento de Zaragoza".

"Vamos a charrar con usted de todo y también del Presupuesto cuando toque", ha dicho Escartín. Ha negado que Lambán haya negociado el acuerdo sobre Sucesiones con la derecha porque Podemos no quiera entrar a negociar el gravamen: "es mentira".

Nacho Escartín ha destacado su "clara disposición a hablar de todo" y ha avanzado que es posible que Podemos, CHA e IU presenten una "propuesta alternativa" a esta reforma de Sucesiones.

Desde Podemos "no tragamos con todo", ha continuado el secretario general, quien ha rechazado que se elimine la progresividad y se recorten 45 millones de euros en ingresos. Ha tildado de "cicatera" la propuesta del PSOE para dotar la Ley de Renta Básica.