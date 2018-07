Javier Lambán, elegido secretario general del PSOE-Aragón con el 94,71% de los votos

Actualizado 31/03/2012 21:17:00 CET

Eva Saenz, Miguel Gracia, Carlos Pérez Anadón y Eduardo Bandrés ocuparán un lugar destacado en la nueva dirección del partido

ZARAGOZA, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El 15º Congreso Regional del PSOE-Aragón ha elegido esta tarde al hasta ahora secretario general del PSOE-Zaragoza y alcalde de Ejea de los Caballeros, Javier Lambán, como nuevo secretario general de los socialistas aragoneses, con el 94,71% de los votos.

Javier Lambán era el único candidato a la Secretaría General y, de los 503 delegados con derecho a voto, 466 delegados (94,71%) han respaldado en la votación su candidatura. Además, se han registrado 26 votos en blanco y once abstenciones. Así, el PSOE aragonés renueva su liderazgo tras doce años de gestión del expresidente del Gobierno de Aragón, Marcelino Iglesias.

En su discurso, Javier Lambán ha animado a regresar a los "orígenes" del PSOE, ampliando la participación y el debate, y ha emplazado a sus compañeros a actuar con ejemplaridad. Asimismo, ha subrayado que el partido "debe renovarse" y ha desvelado algunos de los nombres de la nueva Ejecutiva, en la que propondrá a Eva Saenz como secretaria de Organización, y en la que tendrán una presencia destacada Eduardo Bandrés, Carlos Pérez Anadón y Miguel Gracia, entre otros.

Tras treinta años como militante del PSOE, doce años como presidente de la Diputación de Zaragoza, y en la actualidad alcalde de Ejea, donde nació en 1957, y diputado en las Cortes de Aragón, Javier Lambán ha agradecido el apoyo de sus compañeros en esta nueva etapa.

No obstante, ha observado que "me habéis encomendado una misión, no me habéis otorgado un premio, y he de ejercerla con responsabilidad y seriedad", por lo que se ha comprometido en trabajar para alcanzar un proyecto que "en 2015 nos lleve a recuperar los ayuntamientos y diputaciones que perdimos y el Gobierno de Aragón, que es un objetivo absolutamente a nuestro alcance".

En este sentido, ha aludido al resultado electoral en Andalucía y Asturias donde el PSOE ha demostrado su "capacidad de resistencia y fortaleza".

PROYECTO POLÍTICO SOLVENTE

Javier Lambán ha continuado al remarcar que para recuperar la confianza de los ciudadanos es necesario "compromiso, actitud y un proyecto político solvente", También ha apostado por demostrar que "otra política económica es posible" y, para ello, propondrá que Eduardo Bandrés dirija la política económica del partido.

Esta nueva etapa debe "tener perfiles nuevos en el discurso y en las personas" y ha advertido de que la nueva situación, con el partido en la oposición, requiere "cohesión interna".

Lambán ha reclamado "perder el miedo a estimular el debate" y "liberar el caudal de energía y talento que existe dentro de la organización", celebrando más reuniones de comités regionales y provinciales e incentivando el diálogo. También aprovechando las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías para debatir ideas.

Será la Ejecutiva regional, y las direcciones provinciales y locales, quienes marquen esa dirección en la que desea "volver a nuestros orígenes, a las prácticas políticas de este partido de los 70 y 80 y que tan buenos resultados dieron para que el PSOE se convirtiera en la fuerza hegemónica del país".

EJECUTIVA

Tras recordar a Miguel Gracia, que no ha podido asistir al congreso, Lambán ha subrayado que "en el equipo que tengo en la cabeza para dirigir el partido él será un hombre de primerísima importancia y situado en primerísima línea".

La dirección reunirá "experiencia y renovación" y en ese núcleo el consejero de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza y miembro de la Ejecutiva federal, Carlos Pérez Anadón, tiene que ser "un elemento de primer nivel fundamental por su calidad de liderazgo".

"En esa virtuosa combinación de valores, edades y representación, propondré para la secretaría de Organización a Eva Saenz Royo, que ha sido durante algunos años parlamentaria y espero sea clave en esa comisión ejecutiva", ha señalado.

OPOSICIÓN EN LAS CORTES

El nuevo secretario general ha indicado, del trabajo del grupo parlamentario socialista en las Cortes, que "estoy absolutamente satisfecho del trabajo de Javier Sada en la portavocía", por lo que "propondré renovar la confianza en él como portavoz y le animaremos a que dirija una oposición de denuncia de un gobierno sin pulso, sin capacidad de respuesta ante los problemas, sin liderazgo ni proyectos estratégicos e incapaz de reaccionar ante situaciones angustiosas como la sequía".

En las Cortes, "tendremos que seguir poniendo en evidencia las contradicciones del PP, convertido en el Gobierno que acabará con el plan Miner de Teruel" y su "indolencia con los desdoblamientos de la N-232 y N-II". De hecho, ha apreciado que, al final, "el principal problema de Aragón" acabará siendo el PP.

Lambán ha expresado su disposición a plantear propuestas concretas para poner en marcha un plan de empleo "ambicioso" con la colaboración de todas las administraciones aragonesas, medidas que mejoren la competitividad de la economía aragonesa y para alcanzar un "gran acuerdo en torno a la arquitectura institucional, en cómo "redimensionar el sector de la administración aragonesa". En este punto, ha insistido en la necesidad de que Aragón se beneficie de la presencia de la ciudad de Zaragoza y de que ésta ayude al desarrollo del territorio.

Así, el PSOE desarrollará una oposición "con altura de miras, pero también inmisericordes en la denuncia de la insuficiencias de un Gobierno y de los recortes del estado del bienestar, en educación, sanidad o con el retroceso sustancial en la aplicación de la Ley de la Dependencia". Asimismo, plantearán nuevas acciones que impulsen la I+D'+i, la diversificación de sectores productivos, políticas fiscales nuevas y que garanticen la igualdad.

Javier Lambán ha instado a los socialistas a plantar "batalla" a las ideología de la derecha, asumiendo los cargos públicos "con ejemplaridad. Seamos honestos, vivamos como pensamos, con transparencia, siendo coherentes con nuestras ideas y ganando sueldos que, cuando los conozcan, los ciudadanos no se escandalicen", mirando de nuevo a los ciudadanos "para ganar su afecto y apoyo".

Sobre posibles pactos con otros partidos, ha advertido de que el PSOE debe "ocupar la centralidad de la política aragonesa", pero quien desee compartir gobierno con este partido tendrá que "aceptar la defensa de los derechos laborales, de lo público, de la economía productiva y de un modelo de arquitectura institucional sensato".

LIDERAZGO DE IGLESIAS

Al hasta ahora líder de los socialistas aragoneses, Marcelino Iglesias, le ha dicho que está "orgulloso de haber trabajado a tu lado y en tu proyecto desde 1995", compartiendo una trayectoria "larga y fructífera para el PSOE y para los aragoneses". Bajo su presidente, "Aragón ha tenido un liderazgo social y político fuerte, reconocible" y se han puesto en marcha proyectos "de calado, estratégicos", entre los que Lambán ha mencionado Plaza o el Plan Red.

Sin embargo, Luisa Fernanda Rudi (PP) "es lo contrario: no está ejerciendo ninguna clase de liderazgo y si despertó alguna expectativa a su llegada", esa esperanza "está absolutamente difuminada", algo que se debe "a su desapego por esta tierra y a su falta de confianza en la política".

Por todo ello, ha apreciado que "sería un despropósito despilfarrar tu legado", ha dicho a Iglesias, al confiar en que "podremos contar contigo en los próximos años". En este punto, también ha reconocido el trabajo de Eva Almunia, que se presentó a las elecciones "luchando contra las adversidades".

El secretario general del PSOE federal, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha asistido a la apertura del Congreso que clausurará este domingo la vicesecretaria general federal del PSOE, Elena Valenciano. Además, han acompañado esta tarde a los socialistas aragoneses el secretario de Organización del PSC, Daniel Fernández, y el alcalde de Soria, Carlos Martínez.