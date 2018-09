Lambán critica a "Torquemadas sancionadores" que exigen la tesis de Sánchez mientras pierden titulaciones con el tiempo

Publicado 14/09/2018 13:42:46 CET

ZARAGOZA, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Aragón, el socialista Javier Lambán, ha criticado este viernes a los líderes políticos que se erigen "en Torquemadas sancionadores" reclamando al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que haga pública su tesis en internet, mientras que ellos "conforme ha ido pasando el tiempo han ido dejando por el camino prácticamente todas las titulaciones que exhibían".

En declaraciones a los medios de comunicación, tras mantener una reunión en el edificio Pignatelli en Zaragoza con representantes del sector del porcino, Lambán ha remarcado que cuando a Pedro Sánchez se le ha instado a que "colgara" su tesis en la red "la ha colgado y ha demostrado que ha hecho una tesis doctoral. Será mejor o peor, pero existe una tesis doctoral, el problema que tienen otros es que tienen másteres que no han cursado y que no han hecho porque no lo pueden ni siquiera demostrar".

En este punto, ha aludido también al problema que tienen "otros líderes políticos que ahora se erigen en Torquemadas sancionadores" y es que "examinando la evolución de sus currículum se ve que hubo un tiempo que eran doctores y tenían varios másteres y conforme ha ido pasando el tiempo han perdido el doctorado y se han ido dejando por el camino prácticamente todas las titulaciones que exhibían".

Por ello, ha exigido "menos hipocresía" y "más asumir responsabilidades", para estimar que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "ha hecho lo que tenía que hacer y los demás, sobre todo uno de ellos, van a tener que afrontar responsabilidades muy serias entre otras cosas porque una ministra del Gobierno de Pedro Sánchez --Carmen Montón-- ha dimitido dejando el listón tan alto en cuanto a la asunción de responsabilidades políticas por másteres cursados de manera como mínimo dudosa, que quizá hay alguien que no pueda saltar jamás ese listón", ha sentenciado.