Lambán dice que "no es extraño" que "algunos" no puedan acudir a la Escuela de Buen Gobierno del PSOE

Publicado 17/03/2018 13:58:39 CET

CASPE (ZARAGOZA), 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Aragón y líder de los socialistas aragoneses, Javier Lambán, ha considerado que "no es extraño" que "algunos" no puedan acudir a la Escuela de Buen Gobierno del Partido Socialista, que se celebra este fin de semana en Madrid. Estas declaraciones las ha realizado después de que la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, haya informado de que no acudirá al evento.

En declaraciones a los medios de comunicación en la localidad zaragozana de Caspe, Lambán ha destacado que en citas "de esta naturaleza donde son tantas las personas convocadas" es lógico que "algunos puedan ir y otros no".

Asimismo, ha dicho que él puede asistir y lo va a hacer "de mil amores", pero "en otras ocasiones" no ha podido. "Creo que no pasa absolutamente nada y la cita sigue siendo una cita de entidad, de mucho interés, con compañeros y compañeras de mucha valía participando en ella. El saldo final será positivo".