Lambán espera ser proclamado en unos días candidato del PSOE Aragón a las elecciones autonómicas de 2019

ZARAGOZA, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón y secretario general de los socialistas en la Comunidad, Javier Lambán, ha manifestado su deseo de ser el candidato del PSOE a la presidencia del Ejecutivo autonómico en las elecciones autonómicas de 2019 y "parece razonable pensar que dentro de unos días seré proclamado" como tal.

Así lo ha manifestado en declaraciones a los medios de comunicación, antes de participar en la III Cumbre Empresarial por la Competitividad de Aragón 2018. Este domingo finaliza el plazo para las primarias del PSOE a la presidencia del Gobierno de Aragón y si no hay ningún candidato, como se prevé, Lambán será proclamado como tal.

Según lo acordado en el Comité Federal del PSOE, cuando el partido gobierna en una institución, quien la preside será el candidato a los comicios, salvo que otro militante recabe los avales del 40 por ciento militancia del ámbito administrativo correspondiente, en este caso, la Comunidad autónoma, algo que no ha ocurrido.

Preguntado por si va a ser él el candidato, Lambán ha respondido: "Me da la impresión de que sí, de que va a ser así". Ha recordado que cuando se presentó como candidato a la secretaría general del PSOE Aragón hace unos meses "ya anuncié que me presentaba porque aspiraba a ser candidato a la presidencia de Aragón en 2019".

Asimismo, ha explicado que no entiende el ejercicio de la política "si no es combinando los liderazgos orgánicos e institucionales" y "parece ser que no hay ninguna aspiración, ninguna pretensión, en este momento, dentro de la organización para que haya primarias y se presente otra candidatura".