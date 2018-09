Manuel Valls pide respetar la actuación de la justicia y la separación de poderes en el caso de los presos soberanistas

Actualizado 19/09/2018 21:23:13 CET

Reconoce que estudia encabezar una candidatura en las municipales: "Barcelona puede ser parte de la solución" ante el separatismo

ZARAGOZA, 19 (EUROPA PRESS)

El exprimer ministro de Francia Manuel Valls, ha manifestado que "un hombre de Estado", con una responsabilidad política como la que él ejerció en su país o como la del presidente de España, Pedro Sánchez, debe "respetar" la separación de poderes y la actuación de la Justicia.

Así lo ha señalado en rueda de prensa, tras ser preguntado por la opinión del ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, sobre la excarcelación de los políticos independentistas catalanes que están en prisión provisional por delitos de rebelión, desobediencia y malversación de fondos.

Valls ha comparecido ante los medios de comunicación en Ibercaja Patio de la Infanta, en Zaragoza, antes de participar en la presentación del libro 'Anatomía del procés. Claves de la mayor crisis de la democracia española', que el mismo prologa.

El político galo ha considerado que "la actuación de la justicia, sobre todo en este país, debe ser muy respetada" y ha advertido de que "el populismo, en nombre del pueblo y de una actuación directa del pueblo, ataca las instituciones del Estado del Derecho".

Ha añadido que ahora puede verse como, "en tantos países, hay nacionalismos y populismos, de la extrema derecha o izquierda, que tratan de romper la democracia liberal, el Estado de Derecho y la separación de poderes".

Valls ha comentado que en Cataluña "las soluciones serán políticas", pero también es preciso "respetar el trabajo de la Justicia y ayudar a que se respete su independencia".

CANDIDATURA EN BARCELONA

La misma línea, ha reconocido que está pensando la posibilidad de encabezar una candidatura a las elecciones municipales de 2019 en Barcelona, una ciudad de la que ha dicho que es "una marca internacional increíble, ciudad abierta, cosmopolita, que puede ser parte de la solución" ante el problema del separatismo catalán.

Según ha esgrimido, "Barcelona merece ser una de las grandes capitales de España, la capital del sur de Europa, una gran ciudad mediterránea, que lo es, una marca global, más que la capital de la hipotética república catalana, aunque por su puesto es la capital de Cataluña".

En este sentido, ha considerado que parte de la solución al problema del separatismo catalán se podría articular uniendo a los barceloneses "con un proyecto que dé ilusión y que propone buena gestión".

PUNTO DE INFLEXIÓN

El acto ha contado también con la presencia de varios coautores de libro 'Anatomía del procés'. Uno de ellos, el historiador, Joaquín Coll, ha sostenido que en Cataluña "el punto de inflexión se producirá cuando el independentismo reconozca que el problema es en Cataluña y entre catalanes; el día que ocurra eso todo lo demás caerá por añadidura".

Según ha dicho, "los contrarios reconocemos que hay una parte sustancial de la sociedad catalana que está en otra cosa", pero "el problema es que ellos no reconocen a la otra parte y no le dan el mismo trato".

Coll ha considerado que el Gobierno español "hace bien en exigir que haya diálogo en Cataluña, cosa que también dicen el PP y Ciudadanos", como primera fuerza de la oposición en esa Comunidad, y eso tendría ser "un elemento que debería unir como mensaje de primera línea a todas las fuerzas y el día que eso ocurra, iremos por el buen camino".

Igualmente, ha estimado que el independentismo ha de reconocer que "la unilateralidad no conduce a ninguna parte" y si bien "hoy no opera, siguen sin renunciar a ella, juguetean con ella".

Coll ha esgrimido que "la democracia constitucional tiene que ser respetada" y hay que partir de "grandes consensos" para actuar, de forma que "de Cataluña puede partir cualquier cosa, pero siempre que tenga dos tercios del parlamento catalán".

Respecto a los presos del procés, ha apuntado que si no estuvieran en la cárcel, "las cosas no serían muy diferentes porque habría igualmente un juicio", que los independentistas considerarían que "no debía celebrarse porque siguen sin reconoce que hicieron las cosas mal" el 1 de octubre. Además, ha sostenido que si están en prisión "es porque hay un riesgo de fuga, no es una decisión arbitraria o caprichosa".

CORTO Y LARGO PLAZO

Por su parte, otro de los coautores, el sociólogo Pau Mari-Klose, ha explicado que "la solución a corto plazo no existirá" porque la situación "está inflamada" y ahora se trata de "hacer lo máximo que se pueda para desinflamarla".

Ha añadido que desde el Gobierno central "esa es la estrategia que se está siguiendo, se está ofreciendo diálogo, tendiendo puentes que persiguen abrir canales de generen confianza; es el primer paso".

En concreto, ha precisado que el Gobierno de Pedro Sánchez ha propuesto reforzar el autogobierno a través de un nuevo Estatuto de Autonomía y "hay un debate planteado de reforma constitucional en el Congreso; son vías que persiguen tender puentes".

No obstante, ha precisado que "para que esos puentes cristalicen en una solución va a tener que pasar tiempo y van a tener que restituirse muchos vínculos" y recuperar la confianza "que ha estado rota durante demasiado tiempo".

Ha añadido que el Ejecutivo central hace una propuesta "que va en el sentido fundamentalmente federal" y a su entender ese es el camino por el que ha de ir la solución "a largo plazo, el federalismo".