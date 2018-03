Mayte Pérez dice que los exámenes extraordinarios de FP en junio suponen "más mejoras que perjuicios"

Publicado 16/03/2018 13:42:39 CET

Reconoce que el cambio se tendría que haber anunciado antes

La consejera de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, Mayte Pérez, ha asegurado que adelantar los exámenes extraordinarios en Formación Profesional (FP) de septiembre a junio supone "más mejoras que perjuicios", si bien ha reconocido que debería haberse anunciado a principio de curso.

Así lo ha señalado en respuesta a una pregunta parlamentaria formulada por el diputado de Podemos, Carlos Gamarra, en el pleno de las Cortes de Aragón, a quien la consejera ha explicado que la decisión se tomó una vez analizados todos los datos.

En concreto, ha dicho que el 50 por ciento de los estudiantes de grado medio y superior de FP no se presentan a las pruebas extraordinarias y de los que sí lo hacen, el 12 por ciento, en el caso de los grados medios, y el 19, en el superior, aprueba estos exámenes.

Según ha precisado, este tipo de enseñanzas requiere en ocasiones de instalaciones y talleres para el proceso de aprendizaje a las que los alumnos no tiene acceso durante el verano por lo que ha estimado que este es un motivo que aconseja desarrollar las pruebas extraordinarias en junio, igual que permitir la evaluación continua y que sean los docentes que han impartido la asignatura quienes los examinen.

Mayte Pérez ha manifestado que esta decisión también permite conocer antes qué plazas disponibles existen cada curso y ha dicho que la decisión se tomó en colaboración con los centros de FP, sobre todo con los integrados, "que aceptaron la propuesta", para reconocer que tendrían que haberla anunciado al inicio del curso.

Al respecto, el diputado de Podemos, Carlos Gamarra, ha recalcado que los centros conocen de forma oficial este cambio "desde marzo" y "no se pueden cambiar las reglas del juego a mitad de partido" porque hay personas, como los 2.800 alumnos de la FP a distancia y otros que compatibilizan sus estudios con el trabajo a quienes "se les han roto la planificación y van a tardar un año más en sacarse el grado porque se habían dejado alguna asignatura para septiembre".

Igualmente, ha comentado que los profesores "tienen que adelantar las pruebas ordinarias, por lo que han de acabar antes el curso con la misma programación".

COLEGIO LA ALMOZARA

La consejera ha respondido a otra pregunta en el pleno, formulada por la diputada del Partido Aragonés, María Herrero, sobre el déficit de apoyo a los niños con necesidades específicas en el colegio público de Educación Infantil y Primaria La Almozara de Zaragoza.

Según ha indicado Pérez, se ha dotado de un auxiliar de educación especial más, que se suma al que ya había, y se mantiene la media plaza de especialista de Pedagogía Terapéutica, si bien ha reconocido que ante la incorporación de alumnos con necesidades de apoyo este curso "quizá no se ha sido rápido desde el servicio provincial en detectarlo".

No obstante, ha subrayado que no ha sido por una razón económica, ni por falta de voluntad política ya que el Gobierno "está comprometido con atender a alumnos con necesidades educativas especial y está poniendo recursos, pero, a veces, la Administración no es todo lo rápida que debería".

La diputada del PAR, María Herrero, ha indicado que la segunda auxiliar de educación especial está desde este lunes, después de que el centro haya reclamado esta dotación y también las familias con una recogida de firmas, para apuntar que el Departamento "les dijo desde noviembre que estaban en ello, pero hasta este lunes" no se ha incorporado esa persona.

Herrero ha expresado su satisfacción por que, "efectivamente, se resuelva la atención a los alumnos con necesidades específicas" en este colegio, ha recordado que ellos registraron esta pregunta a finales de febrero y ha reclamado que estos casos "se intenten resolver cuanto antes y no acabando el segundo trimestre".

DISLEXIA

La consejera de Educación ha respondido a otra pregunta de la parlamentaria de Podemos, Erika Sanz, sobre la guía práctica sobre la dislexia en los centros educativos de Aragón, elaborada por profesionales de la orientación educativa, que se presentó en octubre y que desde noviembre las autoras han dado a conocer en colegios y servicios de orientación.

Así lo ha indicado la consejera, que ha precisado que hay una "creciente existencia de alumnos con dislexia", pero "no llega al dos por ciento a los que estamos atendiendo", si bien es "voluntad" del Gobierno de Aragón tenerlos en cuenta y por eso se hace referencia a este tipo de alumnos en el decreto de inclusión.

La diputada de Podemos ha explicado que esta guía es un buen documento de trabajo, pero, según las familias, no se está aplicando en las aulas, respecto a una patología que afecta alrededor del diez por ciento de la población, ha dicho.

EVENTOS DEPORTIVOS

Pérez ha respondido a una pregunta del diputado del PP, Fernando Galve, sobre la partida presupuestaria destinada a eventos deportivos de interés regional, que la consejera ha dicho que en 2017 no se ha podido realizar por razones de procedimiento administrativo, pero "espero que en abril la podamos sacar", una convocatoria que ha dicho que es novedosa.

Además, ha remarcado que está destinada a clubes, federaciones y organizaciones de eventos y ha indicado que estos colectivos han visto mejorada la aportación que les hace el Gobierno, pasando de cinco a más de once millones de euros y en el caso de las federaciones de una dotación de 500.000 euros en el último año de legislatura del PP a los 1,1 millones actuales.

"Tenemos que mejorar, pero estamos haciendo un esfuerzo y mucho mayor que ustedes", que ahora se interesan por una convocatoria dotada con 35.000 euros, cuando el grado de ejecución del presupuesto de la dirección general de Deporte es del 96 por ciento en 2017, ha relatado Mayte Pérez.

Por su parte, el diputado del PP, Fernando Galve, ha explicado que el Departamento publicó la orden para estos eventos deportivos de interés regional, realizó una concesión provisional de las ayudas, después modificó la orden y finalmente publicó en julio de 2017 otra orden en la que declaró la caducidad del procedimiento.

Esto supuso que "los clubes y federaciones, después de hacer las actividades, no recibieron la subvención", algo que "no es de recibo, es una tomadura de pelo" y especialmente gravoso para los pequeños clubes, ha remarcado Galve, que ha pedido al Ejecutivo que detalle sus planes para 2018 para que estos sepan "a qué atenerse".