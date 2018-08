Los menores aragoneses quieren ser futbolistas y profesores y ven el futuro compartiendo el trabajo con robots

Publicado 04/08/2018 9:01:04 CET

ZARAGOZA, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los niños y niñas aragoneses quieren ser profesores, veterinarios, futbolistas y policías y ven el futuro compartiendo el trabajo con robots, según la XIV Encuesta Adecco 'Qué quieres ser de mayor', en la que han participado 2.000 menores de entre 4 y 16 años de todo el país, 200 de ellos de esta Comunidad.

En Aragón, el 19,2 por ciento de los chicos quieren ser futbolistas, el 10,3% policías, el 7,7% profesores y el 5,9 por ciento youtuber. Ingenieros, médicos, bomberos, veterinarios o informáticos completan el top 10.

Por su parte, el 28,7% de las chicas quiere ser profesora, el 11,5% veterinaria, el 8,1 médico, el 5,5 policía y el 4,2 peluquera. Completan las primeras posiciones profesiones como cantante, dentista, actriz, gimnasta o ingeniera y desaparecen diseñadora, nadadora o periodista.

Una edición más es la profesión de político la que menos adeptos tiene pues un 23,6% de los encuestados no querría serlo de mayor. Tampoco les gustaría ser ladrones, reyes, cabreros, alcaldes o presentadores de conocidos 'reality shows'.

Por otra parte, el 33,5% de los menores aragoneses cree que los trabajos dentro de unos años serán más tecnológicos, con robots y ordenadores. En menor medida, los jóvenes de más edad han nombrado temas de actualidad como la conciliación o la igualdad salarial entre hombres y mujeres y han señalado que "gracias a la tecnología serán más flexibles en cuanto a la ubicación y el horario" y "hombres y mujeres cobraremos lo mismo".

Si se les pregunta directamente por cómo será la convivencia entre la inteligencia artificial y los robots con las personas, un 60,1% opina que en el futuro hombre y máquina trabajarán codo con codo en igualdad de condiciones aventurando plantillas mixtas.

Además, un 14% cree que habrá más robots que personas trabajando. El resto no sabe qué sucederá y un 1,3% de los encuestados piensa que en el futuro no habrá robots.

EL JEFE IDEAL

Si tuviesen que elegir quién sería el jefe ideal, los chicos se decantan por líderes que provengan del deporte (26,9%), seguidos de representantes del mundo de la música (18,5%), de la televisión (16,1%), del cine (5,3%) o personajes de ficción que aparezcan en series y películas (2,9%).

Ellas, en cambio, prefieren como jefe a alguien del ámbito musical (31,3%), de la televisión (24%), del deporte (12,5%), del cine (3,1%) o algún dibujo animado (2,8%).

Los jefes que los chicos preferirían son Cristiano Ronaldo, que aglutina el 13,8% de los votos, y Leo Messi, con 12,1%. Les siguen el entrenador de fútbol Zinedine Zidane (4,8%), el presentador de televisión Pablo Motos (4,4%) y el futbolista manchego Andrés Iniesta (2,9%).

La única mujer del top 10 para los niños aragoneses es la cantante Shakira y también están presentes el tenista Rafa Nadal y el empresario y presidente del Real Madrid, Florentino Pérez.

Las chicas eligen como primera opción no tener jefe (12,1%), y, en segundo lugar, optan por Shakira (9,9%), a quien le sigue Pablo Motos (8,6%) y la cantante Aitana (7,5%). También aparece entre sus opciones Cristiano Ronaldo, el cantante David Bisbal, Leo Messi, la televisiva chef Samantha Vallejo-Nágera, la exgimnasta Almudena Cid y la cantante Malú.

SER FELIZ EN EL TRABAJO

Para los niños y niñas aragoneses el aspecto más importante para ser feliz en el trabajo es disfrutar de un buen ambiente laboral y una buena relación con los compañeros, según afirma el 27,9% de los encuestados.

En segundo lugar, "que te guste tu trabajo" es la respuesta más habitual entre ellos (16,1%), seguido de percibir un buen salario (12,3%). Un 11,9% opina que la felicidad laboral depende de la actitud que uno adopte y un 7,8% piensa que lo importante es que recibas un buen trato: "Que no te griten en el trabajo", "No tener estrés", "Que te traten bien".

Además, los niños aragoneses consideran muy importante divertirse en el trabajo para ser felices (7,1%) y proponen algunas medidas como "tener una pista de fútbol para jugar en el descanso", disfrutar de un buen horario que les permita conciliar vida profesional y personal (5,2%), aportando ideas como "poder elegir tu horario", "poder tener tiempo para la familia", "no trabajar todo el día", o incluso, "no madrugar mucho" y tener un buen jefe (4,5%).

Adecco ha preguntado a los jóvenes y niños cuánto dinero querrían ganar y los niños eligen una cantidad millonaria como primera opción (23,8%) porque muchos sueñan con ser futbolistas, mientras que la segunda opción es un sueldo medio de entre 5.000 y 10.000 euros al mes (10,3%). En cambio, las niñas votan en mayor medida un salario que va entre los 500 y los 1.000 euros mensuales (18,3%) y después suben a un salario medio de entre 2.000 y 3.000 euros (13,4%).

¿CÓMO BUSCAR TRABAJO?

El 42,5% de los encuestados afirma que buscará trabajo por Internet y otro 32,5% entregaría en mano su CV a los centros de trabajo que sean de su interés. Solo un 5,3% de los niños aragoneses piensa que la mejor manera será apuntándose al paro y un 5,8% combinaría estas tres opciones para hacer una búsqueda más eficaz de empleo.

También los hay que recurrirían a sus contactos personales (2,6%), un 2% lo haría a través de prácticas formativas u opositando y un 1% montaría su propia empresa.

Lo que más destacarían los niños y niñas aragoneses en una entrevista de trabajo son las características que componen su personalidad (25,8%). Se describen como buenas personas, simpáticos, amigables, sociables, puntuales, sinceros o leales.

Después, hablarían de las competencias o habilidades de las que hacen gala (22,5%) y a continuación recalcarían su actitud (17,3%), asegurando que: "Lo haré bien", "seré muy trabajador", "no me rindo nunca". Un 8% reconoce que no sabe de qué hay que hablar en estas entrevistas.

La vocación que sienten también la ponen de manifiesto en el 4,1% de los casos, o su descripción física (3,3%) alegando que son guapos, altos, fuertes, rubios o morenos. Otro 2,9% destacaría su formación para el puesto o si ha tenido buenas notas y un 2,2% destacaría lo buen compañero que es.

JUBILACIÓN

Este año, chicos y chicas en Aragón se han puesto de acuerdo a la hora de escoger cómo pasar la jubilación y prefieren hacerlo viajando, así lo afirma el 17,8% de ellas y el 16,5% de ellos.

Tras esta decisión, cada sexo toma un rumbo distinto. Los chicos eligen como segunda posibilidad pasar tiempo con la familia, en especial, cuidando a los nietos (9,8%). Prefieren pasar sus últimos años viviendo tranquilamente (7,5%), haciendo deporte (7,1%), practicando sus aficiones (6,7%) y dedicándose a la jardinería o al huerto (6,3%) o divirtiéndose (5,2%) y haciendo las tareas del hogar (4,7%). Descansar y no hacer nada también están entre sus preferencias.

Ellas escogen en segundo lugar pasar la jubilación cuidando de la casa y las tareas domésticas (16,1%), estar con la familia (11,7%), hacer actividades relacionadas con manualidades o creatividades (10,5%), entre ellas, tejer bufandas, hacer pulseras, pintar cuadros, a vivir tranquilamente (6,4%), dedicarse a sus hobbies (5,5%), a descansar (4,8%) y a divertirse (4%). Tener un huerto o dedicarse a otra profesión --cocinera, cantante-- también es un buen plan para la jubilación.

Adecco también ha preguntado a los niños y niñas aragoneses quién se encarga de hacer las tareas en casa y un 49,5% de ellos dice que es algo exclusivo de mamá, un 47,7% dice que sus progenitores se reparten las tareas del hogar y solo un 1,3% dice que es papá quien más hace en casa. El resto dice que ninguno hace nada.