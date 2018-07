"Muchas de las soluciones a los problemas de las empresas están en la interrelación entre ellas", asegura Manuel Teruel

Publicado 16/06/2018 12:11:14 CET

El presidente del Consejo Superior de Cámaras de Aragón, Manuel Teruel, ha subrayado que en la "interrelación" es donde están muchas de las soluciones a los problemas de las empresas. Por ello, ha abogado por ayudar a desarrollar en las pymes "inteligencia competitiva".

En declaraciones a Europa Press, Manuel Teruel ha repasado los últimos años en los que ha estado al frente del citado Consejo y de la Cámara de Comercio de Zaragoza. Además, ha hablado de los retos que le quedan por delante, después de que este año haya sido reelegido como presidente de las dos instituciones.

En los 16 años que lleva al frente de la Cámara de Comercio de Zaragoza ha vivido los años de más bonanza del país pero también la crisis económica, una etapa que ha calificado de "muy complicada".

Durante este periodo, ha afirmado que la institución cameral ha ayudado a muchísimas empresas que han tenido "problemas de verdad, de riesgo y con los bancos". En este contexto, la Cámara ha proporcionado a las pymes un lugar al que acudir para asesorarse, ponerse en contacto con otras compañías y solucionar sus problemas.

Ha concretado que en la crisis económica el mayor problema de las empresas era la falta de financiación. "El grifo se cerró para todas y eso fue un gran problema, al margen de la caída de actividad, porque una cosa es que los criterios para dar créditos sean más rígidos y otra que no se concedan", una situación que hizo que algunas empresas lo pasaran "muy mal".

NETWORKING

Una vez pasada la recesión económica, la financiación ya no es un inconveniente, por lo que la Cámara de Comercio ha vuelto a cambiar su estrategia para atender las nuevas necesidades de las pymes: "Estamos trabajando muchísimo los temas de 'networking' porque muchos de sus problemas se resuelven cuando conviven con otras empresas".

Estos encuentros de trabajo ayudan a las empresas a hablar de los temas que más les preocupan en este momento, entre ellos la globalización. "Hoy todos competimos contra todos, los formatos y las tecnologías están cambiando, y en cada sector cada día aparecen cosas nuevas".

"Hace años, cuando empezamos las cámaras de comercio, había empresarios que no habían salido nunca al extranjero, que no hablaban ningún idioma, hoy ya se viaja por todo el mundo". Manuel Teruel ha agregado que esta interrelación ayuda a las pymes a hacerse fuertes y solucionar "la mayor parte" de sus problemas.

"Lo fundamental es ayudar a desarrollar inteligencia competitiva, a ver cómo va el mundo, qué cambios se están produciendo, cómo hay que ir adaptándose y eso la única forma es tener muchos ojos, los de todos los empresarios, que se comuniquen entre ellos, que se interrelacionen y se puedan ir anunciando problemas y anunciando soluciones", ha reiterado.

Precisamente, un ejemplo de empresa exportadora es la que preside Manuel Teruel, Taim Weser, que vende en el exterior el cien por cien de su producción. "Desde 2008 todos los proyectos que llevamos en cartera son fuera de España. Con la dificultad propia de que el mercado cada vez es más competitivo, más creativo y, por tanto, lo que hacemos hoy, mañana ya no vale".

MIEDO A LA DESAFECCIÓN

El presidente de la Cámara de Comercio de Zaragoza ha recordado que el conflicto secesionista en Cataluña hizo que un gran número de empresas, durante unos días, solicitasen información, en Aragón y en otras regiones, para cambiar su sede y salir así de la Comunidad vecina. Ha opinado que muchos de estos movimientos se realizaron por "miedo a la desafección del resto de España", aunque otras por "miedo a la retirada de fondos europeos".

Ha precisado que Aragón tiene poca población, por lo que a priori no era atractivo para una empresa que se movía en una comunidad con 8 millones de habitantes, pero su proximidad con Cataluña y su competitividad hizo que el número de compañías que optaron con la región aragonesa fuese "más que lógico". No obstante, ha recordado que el cambio de sede social no supone un cambio en la sede fiscal ni en la actividad, por lo que ha considerado que "todo ha sido más mediático que real".

"Aragón es la Comunidad de España que más relación tiene con Cataluña. El primer mercado de Cataluña es Aragón, donde vende más que a Francia, más que a Inglaterra y más que vende a Italia. Es su primer mercado y siempre ha habido buena vecindad, eso hay que cultivarlo. Lo que está ocurriendo es irracional y no tiene sentido", ha finalizado Manuel Teruel.